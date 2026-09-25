Kitett magáért Trump a fehér házi gálavacsorán, Európa kívülről nézi az új világrendet + videó

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Tizenegy éve példátlan pompa fogadta a kínai elnököt a Fehér Házban. Trump a nemzeti jelkép kopasz sas egy szobrával is megajándékozta.

Szőcs László
2026. 09. 25. 11:15
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
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A gálavacsorán az amerikai technológiai óriások vezetői közül olyanok is részt vettek, mint Mark Zuckerberg (Meta / Facebook), Tim Cook (Apple) vagy Elon Musk (X / Tesla /SpaceX). 

Hszi hangsúlyozta: „felelős nagy országokként” biztosítaniuk kell, hogy a mesterséges intelligencia „emberi ellenőrzés alatt maradjon”, míg Trump a két hatalom „harmónia, béke és siker” jellemezte jövőjére mondott köszöntőt. 

US President Donald Trump propose a toast during a State Dinner for Chinese President Xi Jinping at the White House in Washington, DC, on September 24, 2026. President Xi is on a State visit to the United States from September 23 to 25. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Kopasz sas ajándékba 

Soha nem jöttünk ki egymással jobban

— mondta az amerikai elnök, a protokolltól eltérően megmutatva vendégének az (Amerikában nagy vitákkal övezett) épülő báltermét is. A kínai államfő és felesége lehettek az elsők, akik megtekinthették a termet, amelynek átadását egy év múlva tervezik. 

Trump megajándékozta vendégét az Egyesült Államok jelképéről, a kopasz sasról készült szoborral, amellyel kapcsolatban megjegyezte: a first lady, Melania Trump is részt vett annak kialakításában. 

Megállapodtunk a stratégiai stabilitás konstruktív kapcsolatának építésében Kína és az Egyesült Államok között

— mondta Hszi. 

(260924) -- WASHINGTON, Sept. 24, 2026 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan, together with U.S. President Donald Trump and his wife Melania Trump, pose for a group photo as they attend a welcome banquet at the White House in Washington, D.C., the United States, Sept. 24, 2026. (Xinhua/Shen Hong) (Photo by Shen Hong / Xinhua via AFP)
A két elnöki pár a Fehér Házban. Fotó: SHEN HONG / XINHUA

Aki kimarad, lemarad? 

Kérdés, hogy Európa megtalálja-e a helyét a kis lépésekben a mostani amerikai-kínai találkozón is alakított új világrendben.

Erre a problémára hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Deák Dániel elemző

Mint írta, 

1. A KÉT NAGYHATALOM MEGÁLLAPODÁSOKAT KERES: Donald Trump nagyszabású katonai tiszteletadással fogadta Hszi Csin-ping kínai elnököt Washingtonban. A találkozó legfontosabb üzenete a gazdasági együttműködés és a konfliktusok elkerülése. Hszi kijelentette: „Kína és az Egyesült Államok egyaránt nyerhet az együttműködéssel, és mindkettő veszít a konfrontációval.”

2. MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A KERESKEDELMI FEGYVERSZÜNETET: Washington és Peking január 10-ig meghosszabbította a kereskedelmi háborúban kötött átmeneti megállapodását. Trump jelentős előrelépésről beszélt a kiegyensúlyozottabb kereskedelmi kapcsolatok kialakításában. A két ország közvetlen tárgyalásokkal igyekszik rendezni gazdasági érdekellentéteit.

3. A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA JÖVŐJÉRŐL IS TÁRGYALNAK: Az amerikai és a kínai vezetés új párbeszédmechanizmust hozhat létre az AI biztonsági kockázatainak kezelésére. A mesterséges intelligencia a következő évtizedek gazdasági fejlődésének egyik meghatározó tényezője lehet, ezért a technológiai versenyben hozott döntések messze túlmutatnak a két ország kapcsolatán.

4. EURÓPA FIGYEL: Miközben Washington és Peking a kereskedelemről, a technológiáról és a globális biztonságról egyeztet, az Európai Unió kívülről figyel. Pedig az amerikai–kínai megállapodások az európai gazdaságot is érinthetik. Az EU külön technológiai és kereskedelmi kezdeményezésekkel próbálja erősíteni saját mozgásterét.

5. A VILÁGPOLITIKAI TANULSÁG: Trump és Hszi találkozója azt mutatja, hogy a súlyos érdekellentétek ellenére is lehet közvetlenül tárgyalni a gazdasági együttműködésről és a biztonsági kockázatokról. Európa számára az a stratégiai kérdés, hogyan tudja saját érdekeit érvényesíteni ebben a folyamatban.  

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök a Fehér Háznál (Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP) 

Donald TrumpdíszvacsoraKínaFehér HázEgyesült ÁllamokHszi Csin-pingSzóljon hozzá!

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