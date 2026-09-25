Kitett magáért Trump a fehér házi gálavacsorán, Európa kívülről nézi az új világrendet + videó

A gálavacsorán az amerikai technológiai óriások vezetői közül olyanok is részt vettek, mint Mark Zuckerberg (Meta / Facebook), Tim Cook (Apple) vagy Elon Musk (X / Tesla /SpaceX).

Hszi hangsúlyozta: „felelős nagy országokként” biztosítaniuk kell, hogy a mesterséges intelligencia „emberi ellenőrzés alatt maradjon”, míg Trump a két hatalom „harmónia, béke és siker” jellemezte jövőjére mondott köszöntőt.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Kopasz sas ajándékba

Soha nem jöttünk ki egymással jobban

— mondta az amerikai elnök, a protokolltól eltérően megmutatva vendégének az (Amerikában nagy vitákkal övezett) épülő báltermét is. A kínai államfő és felesége lehettek az elsők, akik megtekinthették a termet, amelynek átadását egy év múlva tervezik.

Trump megajándékozta vendégét az Egyesült Államok jelképéről, a kopasz sasról készült szoborral, amellyel kapcsolatban megjegyezte: a first lady, Melania Trump is részt vett annak kialakításában.

Megállapodtunk a stratégiai stabilitás konstruktív kapcsolatának építésében Kína és az Egyesült Államok között

— mondta Hszi.