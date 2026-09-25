Tételesen cáfolták Magyar Péter állításait a megyei önkormányzatokról

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A miniszterelnök feladat nélküli, fideszes kifizetőhelyeknek titulálta nemrég a megyei önkormányzatoknak, amiknek a megszüntetését is kilátásba helyezte. Magyar Péter vádaskodásaira most a Pest Vármegyei Önkormányzat részletesen válaszolt.

Máté Patrik
2026. 09. 25. 10:16
Ígéretekből nem volt hiány Magyar Péter és a Tisza Párt részéről Fotó: Havran Zoltán
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Nem kifizetőhelyek a megyei önkormányzatok

A Pest Vármegyei Önkormányzat szerint nem helytálló az az állítás, hogy a megyei önkormányzatok több tízmilliárd forintos központi működési támogatásból gazdálkodnak. 

A helyi önkormányzatok működésére biztosított mintegy 1 408 milliárd forintos központi költségvetési támogatásból a megyei önkormányzatok együttesen mindössze mintegy 6,9 milliárd forintban részesülnek. 

Tudatták, hogy Pest Vármegye Önkormányzatának központi költségvetési működési támogatása 2026-ban 567 millió forint. A megyei önkormányzatok – a települési önkormányzatoktól eltérően – nem rendelkeznek olyan saját adóbevételi bázissal, amely működésük finanszírozását biztosítaná, ezért annak meghatározó forrása a központi költségvetésből nyújtott működési támogatás.

A megyei önkormányzatok költségvetésében megjelenő egyéb összegek jelentős része nem működési forrás, hanem konkrét fejlesztésekhez kötött, jellemzően európai uniós támogatás előlege. Ezek célhoz kötött fejlesztési pénzeszközök, amelyek nem használhatók fel az önkormányzat működésére vagy a tisztségviselők díjazására

– közölték.

 

Az érintettek bevonásával kell dönteni

A közlemény kitért arra is, hogy a közgyűlési képviselők tiszteletdíja megyénként eltérő, azonban a közgyűlési tagságért és egyéb bizottsági tisztségekért nem jár „sokmilliós” fizetés, de még a félmillió forinttól is távol van.  A közgyűlés elnökének illetményét pedig nem saját belátása szerint állapítja meg az adott megyei önkormányzat, mivel annak mértékét törvény határozza meg: a megyei közgyűlés elnöke a törvényben meghatározott 2024-es nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresének megfelelő havi illetményre jogosult.

A Pest Vármegyei Önkormányzat elismerte, hogy a megyei önkormányzatok feladatainak újragondolása legitim szakpolitikai kérdés lehet. Ezt azonban szerintük nem lehet a teljes önkormányzati rendszerből kiragadva vizsgálni. 

A területi középszint jövőjéről a teljes önkormányzati feladat- és hatásköri rendszer, valamint az állami és önkormányzati szervek közötti feladatmegosztás átfogó felülvizsgálatának részeként, az érintett önkormányzatok és érdekszövetségeik bevonásával indokolt dönteni – írták.

 

Magyar Péter hadat üzent az önkormányzatoknak

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök nemrég a közösségi oldalán a megyei önkormányzatokat vette célba, és egyértelműen azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy a jelenlegi rendszer szerinte feleslegessé vált.

Magyar Péter bejegyzésében azt írta:

a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette. Ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak.

A kormányfő szerint ezért a jelenlegi formájában a rendszer „teljesen feleslegessé és okafogyottá vált”.

De Magyar Péter nem pusztán a megyei önkormányzatok működését bírálta, hanem azok létét is megkérdőjelezte. Ugyanakkor nem részletezte, milyen intézményi rendszerrel váltaná fel a megyei önkormányzatokat, és arról sem tett közzé elképzeléseket, hogy az általuk ellátott feladatok és hatáskörök hová kerülnének.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

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