Büntetőfeljelentést tett a Fidesz a Bubi 3.0 közbeszerzése miatt

Ismert, az ígéretek szerint az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a bérelhető kerékpárok számát, a kezdeti időszak után 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű járművet biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd.

Közbiztonsági vészhelyzetet hirdetnének Budapesten

Az ülésen Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy másik fontos kezdeményezésről is beszámolt. A politikus szerint az elmúlt időszakban jelentősen romlott Budapest közbiztonsági helyzete, ezért azt javasolják, hogy a fővárosban hirdessenek közbiztonsági vészhelyzetet. Szepesfalvy reményét fejezte ki annak kapcsn, hogy a kezdeményezés támogatásra talál a közgyűlésben.

A javaslat célja a frakcióvezető közlése szerint a közbiztonság romlására adott fővárosi válasz erősítése.

A Fidesz frakcióvezetője emellett a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának megalakulásáról is beszélt. Elmondása szerint a kormány kezdeményezésére létrejövő szervezet kapcsán a frakcióközi egyeztetéseken valamennyi politikai oldal részéről nyitottságot tapasztaltak.

Szepesfalvy Anna támogatja a főváros azon kezdeményezését, amely szerint a választásokon induló pártok egy-egy delegáltat küldhetnének a tanácsba. Álláspontja szerint ezzel egy olyan szervezet jöhetne létre, amely Budapest valamennyi képviseletét biztosítja, és demokratikus keretek között tárgyalhat a főváros fejlesztéséről.