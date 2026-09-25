Büntetőfeljelentést tett a Fidesz a Bubi 3.0 közbeszerzése miatt

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A Fidesz fővárosi frakciója szerint felmerül a hűtlen kezelés és a befolyással üzérkedés gyanúja a BKK 35 milliárd forintos keretszerződésével kapcsolatban. Szepesfalvy Anna a budapesti közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését is kezdeményezte.

Gábor Márton
2026. 09. 25. 9:16
Fotó: Havran Zoltán
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Ismert, az ígéretek szerint az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a bérelhető kerékpárok számát, a kezdeti időszak után 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű járművet biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd. 

 

Közbiztonsági vészhelyzetet hirdetnének Budapesten

Az ülésen Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy másik fontos kezdeményezésről is beszámolt. A politikus szerint az elmúlt időszakban jelentősen romlott Budapest közbiztonsági helyzete, ezért azt javasolják, hogy a fővárosban hirdessenek közbiztonsági vészhelyzetet. Szepesfalvy reményét fejezte ki annak kapcsn, hogy a kezdeményezés támogatásra talál a közgyűlésben.

 A javaslat célja a frakcióvezető közlése szerint a közbiztonság romlására adott fővárosi válasz erősítése.

A Fidesz frakcióvezetője emellett a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának megalakulásáról is beszélt. Elmondása szerint a kormány kezdeményezésére létrejövő szervezet kapcsán a frakcióközi egyeztetéseken valamennyi politikai oldal részéről nyitottságot tapasztaltak.

Szepesfalvy Anna támogatja a főváros azon kezdeményezését, amely szerint a választásokon induló pártok egy-egy delegáltat küldhetnének a tanácsba. Álláspontja szerint ezzel egy olyan szervezet jöhetne létre, amely Budapest valamennyi képviseletét biztosítja, és demokratikus keretek között tárgyalhat a főváros fejlesztéséről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

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