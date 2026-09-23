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„Ha én ezt csinálnám a munkahelyemen, a próbadidő végét sem érném meg” – elégtelenre értékelték a kommentelők az előző kormányt okoló Lannert Judit tevékenységét

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Az oktatási miniszter új, gyermekközpontú rendszer építését ígérte, a hozzászólók többsége viszont öt hónap kormányzás után, ha konkrét eredményeket nem is vár – de legalább a ködösen körülírt irányelvek helyett világosan kijelölt intézkedéseket, azokhoz pedig konkrét határidőket követel. Lannert Judit a saját Facebook-oldalán és a Magyarország Kormánya oldalon is kapott hideget-meleget a kommentelőktől.

Juhász Kristóf István
2026. 09. 23. 16:52
Fotó: Máté Krisztián
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„Nem ártana egy-két határidő. Azt is jó lenne tudni, mit tartalmaz a 21. századi gyermekközpontú oktatási rendszer. Legalább a lényegi elemeit, mondjuk pontokba szedve” – írta egy kommentelő.

 

Egy pedagógus arról érdeklődött, hogy a miniszter két nyilatkozata között hány forinttal csökken a benzin ára, miközben ő továbbra is „drága dízelt tankol”, és estig az iskolában dolgozik. Mások az igazgatói jogkörök bővítésének és a tanárok, illetve diákok terheléscsökkentésének konkrét tartalmát kérték számon.

 

A tárcavezető hangnemét illetően is kapott egy-két intelmet, egy hozzászóló ugyanis a „bukottak” és a „borzalmas” kifejezéseket címkézésnek és gyalázkodásnak nevezte és közölte, több intelligenciát várt a minisztertől.

 

Bizonytalanságban az NKE-s tanárjelöltek

Az egyik legrészletesebb hozzászólás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának jövőjét érintette, amelyet a Tisza-kormány szüntetett meg júniusban. Egy elsőéves hallgató édesanyja arra kért írásos garanciát, hogy a 2026 szeptemberében felvett hallgatók megszakítás nélkül, az eredetileg meghirdetett feltételek, finanszírozási forma és szakpárok mellett fejezhessék be tanulmányaikat az NKE-n. A szülő azt is megkérdezte, garantálja-e a kormány, hogy a diákoknak nem kell másik felsőoktatási intézménybe átkerülniük, és oklevelüket végül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem állítja ki. Úgy fogalmazott: a tanárképzés átszervezésének következményeit nem azokkal a fiatalokkal kellene megfizettetni, akik az állam által meghirdetett feltételekben bízva kezdték meg tanulmányaikat.

Volt aki pontról pontra szedte szét a miniszterasszony bejegyzését

Egy másik kommentelő pontról pontra vette végig Lannert Judit bejegyzésének állításait. Azt kérdezte, pontosan miben bővültek a nevelőtestületek döntési és véleményezési jogai, illetve milyen területeken csökkent a tanárok és a diákok terhelése. Úgy vélte, ezek részletek nélkül csupán általános kijelentések.

 

Az új oktatási irányt is bírálták

 

Több hozzászóló magát a „gyermekközpontú” oktatás fogalmát és a készülő Nemzeti alaptantervet is vitatta. Volt, aki attól tartott, hogy az általános műveltség és a biztos alaptudás háttérbe szorul, más a család nevelési jogának tiszteletben tartását hiányolta. 

 

A mesterséges intelligenciáról szóló részt szintén többen ironikusan fogadták. Egy kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszter bejegyzéséhez szerinte mesterséges intelligenciával megszépített fénykép társult, miközben maga a poszt az MI átgondolatlan használatának veszélyeiről értekezett.

 

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