„Ha én ezt csinálnám a munkahelyemen, a próbadidő végét sem érném meg” – elégtelenre értékelték a kommentelők az előző kormányt okoló Lannert Judit tevékenységét

„Nem ártana egy-két határidő. Azt is jó lenne tudni, mit tartalmaz a 21. századi gyermekközpontú oktatási rendszer. Legalább a lényegi elemeit, mondjuk pontokba szedve” – írta egy kommentelő.

Egy pedagógus arról érdeklődött, hogy a miniszter két nyilatkozata között hány forinttal csökken a benzin ára, miközben ő továbbra is „drága dízelt tankol”, és estig az iskolában dolgozik. Mások az igazgatói jogkörök bővítésének és a tanárok, illetve diákok terheléscsökkentésének konkrét tartalmát kérték számon.

A tárcavezető hangnemét illetően is kapott egy-két intelmet, egy hozzászóló ugyanis a „bukottak” és a „borzalmas” kifejezéseket címkézésnek és gyalázkodásnak nevezte és közölte, több intelligenciát várt a minisztertől.

Bizonytalanságban az NKE-s tanárjelöltek

Az egyik legrészletesebb hozzászólás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának jövőjét érintette, amelyet a Tisza-kormány szüntetett meg júniusban. Egy elsőéves hallgató édesanyja arra kért írásos garanciát, hogy a 2026 szeptemberében felvett hallgatók megszakítás nélkül, az eredetileg meghirdetett feltételek, finanszírozási forma és szakpárok mellett fejezhessék be tanulmányaikat az NKE-n. A szülő azt is megkérdezte, garantálja-e a kormány, hogy a diákoknak nem kell másik felsőoktatási intézménybe átkerülniük, és oklevelüket végül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem állítja ki. Úgy fogalmazott: a tanárképzés átszervezésének következményeit nem azokkal a fiatalokkal kellene megfizettetni, akik az állam által meghirdetett feltételekben bízva kezdték meg tanulmányaikat.