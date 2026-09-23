Ez nagyon fájni fog: életbe lépett Trump legújabb szankciója
Hivatalosan is életbe lépett az Egyesült Államok eddigi legszigorúbb szankciósorozata az iráni polgári légi közlekedéssel szemben. Az amerikai pénzügyminisztérium által koordinált intézkedéssorozat célja, hogy teljes nemzetközi elszigeteltségbe kényszerítse Teherán kereskedelmi és polgári repülését.
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