Visszakaphatja Magyarország az Erasmus- és Horizont-pénzeket, de még mindig nem tudni, milyen áron

Amellett sem szabad elmenni, hogy bár az Európai Bizottság még csak most döntött a befagyasztott forrásokról, Lannert Judit oktatási miniszter már szeptember elején kész tényként kezelte, hogy sikeres volt a magyar pályázat. A Bizottság mai közleményéből kiderült tehát az is, hogy a Tisza-kormány nem mondott igazat még szeptember elején, amikor azt állította, hogy a már elbírálták a magyar pályázatot.