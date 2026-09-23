Amellett sem szabad elmenni, hogy bár az Európai Bizottság még csak most döntött a befagyasztott forrásokról, Lannert Judit oktatási miniszter már szeptember elején kész tényként kezelte, hogy sikeres volt a magyar pályázat. A Bizottság mai közleményéből kiderült tehát az is, hogy a Tisza-kormány nem mondott igazat még szeptember elején, amikor azt állította, hogy a már elbírálták a magyar pályázatot.
Visszakaphatja Magyarország az Erasmus- és Horizont-pénzeket, de még mindig nem tudni, milyen áron
Az Európai Bizottság javasolja 4,2 milliárd eurónyi kohéziós finanszírozás felszabadítását, valamint az Erasmus+ és a Horizont Európa programhoz való teljes körű hozzáférés visszaállítását Magyarország számára.
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