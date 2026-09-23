Az ukrán államfő Andy Burnham brit miniszterelnökkel is asztalhoz ült, akivel szintén energiaellátásról, fegyverekről és egyéb támogatásokról, valamint további oroszellenes szankciókról egyeztetett.
Zelenszkij már Putyinnal is asztalhoz ülne, csak hogy megkapja Trump fegyvereit
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésének margóján tartott kétoldalú egyeztetést, amelynek középpontjában az ukrajnai háború lehetséges lezárása és a közelgő téli időszak biztonsági kihívásai álltak
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