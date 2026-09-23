Zelenszkij már Putyinnal is asztalhoz ülne, csak hogy megkapja Trump fegyvereit

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Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésének margóján tartott kétoldalú egyeztetést, amelynek középpontjában az ukrajnai háború lehetséges lezárása és a közelgő téli időszak biztonsági kihívásai álltak

Odrobina Kristóf
2026. 09. 23. 8:36
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
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Az ukrán államfő Andy Burnham brit miniszterelnökkel is asztalhoz ült, akivel szintén energiaellátásról, fegyverekről és egyéb támogatásokról, valamint további oroszellenes szankciókról egyeztetett.

Volodimir ZelenszkijDonald Trumporosz-ukrán háború

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