Egyre kevesebb gyerek születik, más-más válaszok születnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Túl kevés a katona, de kevés a munkaerő is. Sok az illegális bevándorló, míg a családok fogynak. Más-más problémákkal szembesül Dél-Korea, Európa és az Egyesült Államok, a kiindulási pont azonban azonos: egyre kevesebb gyermek születik a fejlett világban. Milyen választ találnak erre a társadalmak?

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 23. 5:20
Illusztráció Fotó: TIMOTHY A. CLARY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Biztonsági kockázatok

Míg Dél-Koreában védelmi szempontból okoz nemzetbiztonsági kockázatot az alacsony születési ráta, addig Európában épp az jelent biztonsági kockázatot, ahogy a csökkenő népességszámot pótolni akarják: a bevándorlással. Jelenleg az EU népességét 452 millió lakosra becsülték, ami 706 ezer fővel több mint az előző évben. 

Muslim woman with headscarf, mother in traditional dress and headscarf with her daughters, child; children, migrants, migrant, migrant. Stroller, ? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: AFP

Ez volt az ötödik egymást követő év a népességnövekedésben az EU-ban, a 2021-es Covid–19 világjárvány alatti csökkenést követően, ez azonban nem a természetes szaporodásnak, hanem a migrációnak tudható be, a természetes fogyást (több halálozás, mint születés) meghaladta a pozitív nettó migráció.

A migráció szabályozatlansága ugyanakkor mára már komoly biztonsági problémákat okoz a Nyugat-Európában. 

Ezen országok statisztikáiból is kitűnik, hogy bár a demográfiai válságra, az elöregedő társadalom problémájára enyhülést hozott a bevándorlás, annak súlyos következményei lettek a bűnözést tekintve. Németországban a gyanúsítottak több mint egyharmada nem német állampolgár. 2005 óta a migránshátterű lakosok száma 67 százalékkal nőtt, 13 millióról 21,8 millióra, és tavaly az ország teljes lakosságának körülbelül 16 százaléka nem rendelkezett német állampolgársággal, mégis a gyanúsítottak nagyjából 34 százalékát tették ki külföldiek olyan változatos bűncselekményekben, mint a lopás, a betörés és az erőszakos bűncselekmények. Sőt, a bűnügyi statisztikák szerint az olyan tartományokban, mint Bajorország, Berlin és Baden-Württemberg, a nem német állampolgárok az erőszakos bűncselekmények gyanúsítottjainak körülbelül felét teszik ki.

A hivatalos statisztikák szerint 2013 óta több mint kétszeresére nőtt a halálos kimenetelű lövöldözések száma Svédországban, a kábítószerrel és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények száma pedig a 2000-es évek eleje óta folyamatosan növekszik. Az ország ma a kontinens legrosszabbjai közé tartozik a fegyveres gyilkosságok tekintetében – és ez tagadhatatlanul összefüggésben áll a bevándorlással, valamint az úgy nevezett no-go zónák kialakulásával, ahol az első- és másodgenerációs bevándorlók külön-külön társadalmakat alkotva élnek. Az erőszak nagy része a nagyobb városokban történt: Stockholmban, Göteborgban, Malmőben és Uppsalában. A svéd fővárosban ráadásul a fegyveres gyilkosságok aránya nagyjából harmincszorosa volt 2022-ben Londonénak. De az is megdöbbentő adat, hogy 2022-ben a francia börtönökben a fogvatartottak 25 százalékát tették ki a külföldiek – ez háromszorosa a demográfiai súlyuknak, és négy százalékpontos növekedést jelent hat év alatt.

Amerika máshogy gondolja

Amíg Európa a tömeges (illegális) bevándorlás okozta problémákkal küzd, a történelmileg a bevándorlásból felépült Egyesült Államok ma már határozottan fellép az illegális migráció ellen. Donald Trump elnöksége (2017–21, majd 2025-től) alatt nagy hangsúlyt fektetnek a családpolitikára is, így ösztönözve a lakosságot a gyermekvállalásra.

Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériumának (DHS) adatai szerint a déli határon az illegális átlépések száma történelmi mélypontra süllyedt, a hatóságok pedig több mint 622 ezer illegális migránst utasítottak ki az országból. A DHS közleményé­ben arról is ír, hogy „a bűnözés rekordalacsony szintre esett a Trump-adminisztráció alatt, beleértve a gyilkosságok számát is, amely várhatóan 126 év legalacsonyabb szintjére esik vissza. Nem meglepő, hogy a bűnözés csökkenése egybeesik a veszélyes bűnelkövető illegális bevándorlók kitoloncolásával. Ez józan ész. Amikor eltávolítjuk a bűnözőket az országból, a bűnözési ráta is csökken” – áll a hivatalos közlésben. 

A DHS adataiból kiderül, hogy például a gyilkosságok száma 18, az autólopások száma pedig 47 százalékkal csökkent.

A biztonság helyreállításán túl az amerikai politika nagy hangsúlyt fektet a családtámogatásokba is, ezzel lehetőséget adva az amerikai családoknak a gyermekvállalásra. A Trump-adminisztráció az Egy nagy, gyönyörű törvény elnevezésű törvénycsomaggal átfogó gazdasági és családügyi reformot jelentett be. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 21: President Donald Trump looks on as New York Mayor Zohran Mamdani speaks to reporters following their meeting at Gracie Mansion on September 21, 2026, in New York City. The two leaders, political opposites, discussed affordable housing, immigration, and other issues important to both New Yorkers and the nation. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP

Ennek részeként megemelték a gyermekek utáni adókedvezményt, ami gyermekenként évente akár 3600–5000 dollár (körülbelül 1,3–1,8 millió forint) közvetlen adócsökkentést jelent a családoknak, az összeházasodott párok pedig alacsonyabb adósávba kerülnek ahhoz képest, mint ha egyedülállóként adóznának. Hasonlóképpen csökkentették a megélhetési költségeket, adómentessé tettek bizonyos babaápolási termékeket, eltörölve a forgalmi adót olyan cikkekre, mint a pelenkák, a bébiételek, a tápszerek. Emellett a lakhatást is támogatják, a fiatal amerikai házasok kedvezményes hitelhez juthatnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP) 

gyermekvállalásEurópaEgyesült ÁllamokdemográfiaDél-Korea

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpetőfi

A nagybányai harang is idáig zúg

Pilhál György avatarja

A vers, amelynek zenéjétől ellágyul minden magyarul értő nemzedék.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.