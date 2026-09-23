Egyre kevesebb gyerek születik, más-más válaszok születnek

A hivatalos statisztikák szerint 2013 óta több mint kétszeresére nőtt a halálos kimenetelű lövöldözések száma Svédországban, a kábítószerrel és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények száma pedig a 2000-es évek eleje óta folyamatosan növekszik. Az ország ma a kontinens legrosszabbjai közé tartozik a fegyveres gyilkosságok tekintetében – és ez tagadhatatlanul összefüggésben áll a bevándorlással, valamint az úgy nevezett no-go zónák kialakulásával, ahol az első- és másodgenerációs bevándorlók külön-külön társadalmakat alkotva élnek. Az erőszak nagy része a nagyobb városokban történt: Stockholmban, Göteborgban, Malmőben és Uppsalában. A svéd fővárosban ráadásul a fegyveres gyilkosságok aránya nagyjából harmincszorosa volt 2022-ben Londonénak. De az is megdöbbentő adat, hogy 2022-ben a francia börtönökben a fogvatartottak 25 százalékát tették ki a külföldiek – ez háromszorosa a demográfiai súlyuknak, és négy százalékpontos növekedést jelent hat év alatt.

Amerika máshogy gondolja

Amíg Európa a tömeges (illegális) bevándorlás okozta problémákkal küzd, a történelmileg a bevándorlásból felépült Egyesült Államok ma már határozottan fellép az illegális migráció ellen. Donald Trump elnöksége (2017–21, majd 2025-től) alatt nagy hangsúlyt fektetnek a családpolitikára is, így ösztönözve a lakosságot a gyermekvállalásra.

Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériumának (DHS) adatai szerint a déli határon az illegális átlépések száma történelmi mélypontra süllyedt, a hatóságok pedig több mint 622 ezer illegális migránst utasítottak ki az országból. A DHS közleményé­ben arról is ír, hogy „a bűnözés rekordalacsony szintre esett a Trump-adminisztráció alatt, beleértve a gyilkosságok számát is, amely várhatóan 126 év legalacsonyabb szintjére esik vissza. Nem meglepő, hogy a bűnözés csökkenése egybeesik a veszélyes bűnelkövető illegális bevándorlók kitoloncolásával. Ez józan ész. Amikor eltávolítjuk a bűnözőket az országból, a bűnözési ráta is csökken” – áll a hivatalos közlésben.

A DHS adataiból kiderül, hogy például a gyilkosságok száma 18, az autólopások száma pedig 47 százalékkal csökkent.

A biztonság helyreállításán túl az amerikai politika nagy hangsúlyt fektet a családtámogatásokba is, ezzel lehetőséget adva az amerikai családoknak a gyermekvállalásra. A Trump-adminisztráció az Egy nagy, gyönyörű törvény elnevezésű törvénycsomaggal átfogó gazdasági és családügyi reformot jelentett be.