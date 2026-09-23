Egyre kevesebb gyerek születik, más-más válaszok születnek

Biztonsági kockázatok
Míg Dél-Koreában védelmi szempontból okoz nemzetbiztonsági kockázatot az alacsony születési ráta, addig Európában épp az jelent biztonsági kockázatot, ahogy a csökkenő népességszámot pótolni akarják: a bevándorlással. Jelenleg az EU népességét 452 millió lakosra becsülték, ami 706 ezer fővel több mint az előző évben.
Ez volt az ötödik egymást követő év a népességnövekedésben az EU-ban, a 2021-es Covid–19 világjárvány alatti csökkenést követően, ez azonban nem a természetes szaporodásnak, hanem a migrációnak tudható be, a természetes fogyást (több halálozás, mint születés) meghaladta a pozitív nettó migráció.
A migráció szabályozatlansága ugyanakkor mára már komoly biztonsági problémákat okoz a Nyugat-Európában.
Ezen országok statisztikáiból is kitűnik, hogy bár a demográfiai válságra, az elöregedő társadalom problémájára enyhülést hozott a bevándorlás, annak súlyos következményei lettek a bűnözést tekintve. Németországban a gyanúsítottak több mint egyharmada nem német állampolgár. 2005 óta a migránshátterű lakosok száma 67 százalékkal nőtt, 13 millióról 21,8 millióra, és tavaly az ország teljes lakosságának körülbelül 16 százaléka nem rendelkezett német állampolgársággal, mégis a gyanúsítottak nagyjából 34 százalékát tették ki külföldiek olyan változatos bűncselekményekben, mint a lopás, a betörés és az erőszakos bűncselekmények. Sőt, a bűnügyi statisztikák szerint az olyan tartományokban, mint Bajorország, Berlin és Baden-Württemberg, a nem német állampolgárok az erőszakos bűncselekmények gyanúsítottjainak körülbelül felét teszik ki.
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