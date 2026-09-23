Marco Rossi visszatér a kedvenc sorozatához, egyértelmű célt jelölt ki

Két éve az újabb NL-csoda már elmaradt, bár a hollandok elleni hazai 1-1 értékes eredmény volt, a Németország és Hollandia mögött, Bosznia-Hercegovina előtt megszerzett harmadik hely már nem biztos bennmaradást, hanem osztályozót jelentett, azt pedig tavaly tavasszal simán elveszítette Törökországgal szemben a magyar válogatott, így két elitben töltött kiírás után visszaesett a második vonalba.

Nemzetek Ligája: mi a tét idén?

Ősszel Grúzia, Észak-Írország és Ukrajna ellen mérkőzik kétszer-kétszer a magyar válogatott.

A csoport első két helyezettje a 2028-as Eb selejtezőinek sorsolásán a második kalapba kerül, a két gyengébben szereplő válogatott a harmadikba.

Hogy ez a kiindulópont mennyire fontos lehet: a tizenkét Eb-selejtezős csoportból a csoportgyőztesek mellett a nyolc legjobb második helyezett is pótselejtező nélkül kvalifikálja magát a következő kontinenstornára, a csoportharmadikoknak viszont semmi nem jut.

Hogy a Nemzetek Ligája hány csapatnak jelent menekülőutat az Eb-pótselejtezőbe, az viszont csak 2027 novemberében derül ki. A 2028-as Európa-bajnokságnak ugyanis négy házigazdája lesz, s Anglia, Skócia, Wales és Írország mind részt vesz a selejtezőben. Ha mind a négy válogatott kijut egyenes ágon az Eb-re, akkor négy pótselejtezőn keresztül elérhető kvóta marad, de ezekből maximum kettőt megkaphat valamelyik társrendező pótselejtező nélkül, ha a selejtezőcsoportból nem harcolta ki az automatikus részvétel jogát. Az ugyanakkor több mint valószínűnek tűnik, hogy a magyar válogatott idei Nemzetek Ligája-csoportjának győztese legrosszabb esetben is kap pótselejtezős lehetőséget, hogy kivívja a részvétel jogát a 2028-as Európa-bajnokságra.