Marco Rossi visszatér a kedvenc sorozatához, egyértelmű célt jelölt ki

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Ezen a héten megkezdődik a Nemzetek Ligája ötödik, 2026/27-es kiírása. Magyar szempontból érdekesség, hogy az NL-korszak egybeesik a Marco Rossi-érával, hiszen a szövetségi kapitány 2018-ban Finnország ellen a magyar válogatott történetének első Nemzetek Ligája-mérkőzésén debütált a kispadon. Rossi mindkét sikeres Eb-kvalifikációjában fontos szerepet játszott a sorozat, az NL jelentősége azonban az Európa-bajnokság pótselejtezőinek terén minden eddiginél bizonytalanabb a sorozat kezdetén.

Koczó Dávid
2026. 09. 23. 5:35
Marco Rossi egyik legemlékezetesebb sikerét a magyar válogatott élén Nemzetek Ligája-mérkőzésen, Anglia otthonában aratta Fotó: AFP/Adrian Dennis
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Két éve az újabb NL-csoda már elmaradt, bár a hollandok elleni hazai 1-1 értékes eredmény volt, a Németország és Hollandia mögött, Bosznia-Hercegovina előtt megszerzett harmadik hely már nem biztos bennmaradást, hanem osztályozót jelentett, azt pedig tavaly tavasszal simán elveszítette Törökországgal szemben a magyar válogatott, így két elitben töltött kiírás után visszaesett a második vonalba.

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A csoport első két helyezettje a 2028-as Eb selejtezőinek sorsolásán a második kalapba kerül, a két gyengébben szereplő válogatott a harmadikba.

Hogy ez a kiindulópont mennyire fontos lehet: a tizenkét Eb-selejtezős csoportból a csoportgyőztesek mellett a nyolc legjobb második helyezett is pótselejtező nélkül kvalifikálja magát a következő kontinenstornára, a csoportharmadikoknak viszont semmi nem jut.

Hogy a Nemzetek Ligája hány csapatnak jelent menekülőutat az Eb-pótselejtezőbe, az viszont csak 2027 novemberében derül ki. A 2028-as Európa-bajnokságnak ugyanis négy házigazdája lesz, s Anglia, Skócia, Wales és Írország mind részt vesz a selejtezőben. Ha mind a négy válogatott kijut egyenes ágon az Eb-re, akkor négy pótselejtezőn keresztül elérhető kvóta marad, de ezekből maximum kettőt megkaphat valamelyik társrendező pótselejtező nélkül, ha a selejtezőcsoportból nem harcolta ki az automatikus részvétel jogát. Az ugyanakkor több mint valószínűnek tűnik, hogy a magyar válogatott idei Nemzetek Ligája-csoportjának győztese legrosszabb esetben is kap pótselejtezős lehetőséget, hogy kivívja a részvétel jogát a 2028-as Európa-bajnokságra.

Követik a BL-mintát

Marco Rossi egyértelműen kijelentette: a cél, hogy a magyar válogatott visszakerüljön az A divízióba. Ezt a csoport megnyerése jelentené, míg a második hely osztályozót biztosítana.

A Nemzetek Ligáján szinte kiírásról kiírásra végrehajtott változtatásokat az UEFA, 2028-tól azonban az eddigi legjelentősebb módosítás következik, ráadásul nemcsak az NL-ben, hanem a selejtezősorozatokban is. Az NL a hatodik kiírásban négy helyett három divízióból áll majd, míg a hagyományos selejtezőcsoportokat a 2028-as Európa-bajnokság előtt látjuk utoljára.

A 2030-as világbajnokság európai selejtezőit két osztályban, a két éve átalakított Bajnokok Ligája mintájára bonyolítják le, azaz a három-három hazai és idegenbeli selejtezőt hat különböző ellenféllel szemben játsszák majd a válogatottak, ahogy 2028-tól kezdve az NL-alapszakaszban is. Arról még nem született végleges döntés, hogy hány válogatott szerez majd ebben a rendszerben automatikus vb-kvótát, s hány nemzeti csapat vívhat pótselejtezőt, az viszont biztos, hogy a második vonalból csak az utóbbira lehet majd odaérni.

 

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