Óriási bajba került Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa

Meddig tart a türelem Florian Wirtz esetében? - Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A német válogatottban már 18 évesen bemutatkozott, és azóta 45 válogatottságig jutott. Vagyis nem arról van szó, hogy egy teljesen tapasztalatlan játékos került volna Liverpoolba. Inkább arról, hogy egy fiatal, már komoly eredményekkel rendelkező futballistának kell alkalmazkodnia egy új országhoz, új bajnoksághoz, új taktikai környezethez és mindenekelőtt egy hatalmas vételár által teremtett nyomáshoz.

Mit kezd a Liverpool a német tehetséggel?

Az ESPN által idézett szakértői vélemény szerint éppen ezért túl korai lenne Wirtz liverpooli történetét lezártnak tekinteni. A német játékos technikai képességei, kreativitása és sokoldalúsága olyan adottságok, amelyek miatt még mindig jelentős fejlődési lehetőség van benne.

A Bundesliga és a Premier League közötti átmenetre pedig korábban is számos példa akadt: Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan vagy éppen Roberto Firmino is megmutatta, hogy egy Németországból Angliába igazoló játékosnak időre lehet szüksége.

Wirtz esetében ráadásul az sem mindegy, hogy milyen szerepet szánnak neki Liverpoolban. Ha támadó középpályásként, a kapuhoz közelebb futballozhat, és megfelelő játékosok mozognak körülötte, akkor sokkal könnyebben kerülhet olyan helyzetekbe, amelyekben megmutathatja legerősebb tulajdonságait.