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Óriási bajba került Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa

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Nincs könnyű helyzetben a világ egyik legtehetségesebbnek tartott futballistája Liverpoolban. A német Florian Wirtz megszerzése nagyon sokba került Szoboszlai Dominik csapatának. A szurkolók már azt mondják, hogy a 117 és fél millió eurós vételár kidobott pénz volt az ablakon.

Lantos Gábor
2026. 09. 22. 17:29
A rossz statisztikai adatok most már a német játékost is nagyon nyomasztják Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
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Florian Wirtz of Liverpool during the Premier League match between Newcastle United and Liverpool at St. James's Park in Newcastle, United Kingdom, on August 23, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Meddig tart a türelem Florian Wirtz esetében? - Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A német válogatottban már 18 évesen bemutatkozott, és azóta 45 válogatottságig jutott. Vagyis nem arról van szó, hogy egy teljesen tapasztalatlan játékos került volna Liverpoolba. Inkább arról, hogy egy fiatal, már komoly eredményekkel rendelkező futballistának kell alkalmazkodnia egy új országhoz, új bajnoksághoz, új taktikai környezethez és mindenekelőtt egy hatalmas vételár által teremtett nyomáshoz.

Mit kezd a Liverpool a német tehetséggel?

Az ESPN által idézett szakértői vélemény szerint éppen ezért túl korai lenne Wirtz liverpooli történetét lezártnak tekinteni. A német játékos technikai képességei, kreativitása és sokoldalúsága olyan adottságok, amelyek miatt még mindig jelentős fejlődési lehetőség van benne. 

A Bundesliga és a Premier League közötti átmenetre pedig korábban is számos példa akadt: Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan vagy éppen Roberto Firmino is megmutatta, hogy egy Németországból Angliába igazoló játékosnak időre lehet szüksége. 

Wirtz esetében ráadásul az sem mindegy, hogy milyen szerepet szánnak neki Liverpoolban. Ha támadó középpályásként, a kapuhoz közelebb futballozhat, és megfelelő játékosok mozognak körülötte, akkor sokkal könnyebben kerülhet olyan helyzetekbe, amelyekben megmutathatja legerősebb tulajdonságait.

A kérdés tehát nem feltétlenül csak az, hogy Wirtz mikor kezd el látványosan jobb számokat produkálni. Az is fontos, hogy a Liverpool hogyan használja őt. A német játékos nem klasszikus gólgyáros, és nem is az a típusú irányító, aki minden támadás végén maga fejezi be az akciót. Erőssége sokkal inkább abban rejlik, hogy összeköti a középpályát a támadósorral, területet talál, helyzeteket alakít ki, és játékba hozza a körülötte futballozókat. Ehhez azonban neki is megfelelő környezetre van szüksége.

A Liverpoolnál most több új támadó is szerepet kap, köztük Alexander Isak és Bradley Barcola, miközben a csapat támadójátéka még formálódik. 

Az ESPN szerint éppen ezért nem feltétlenül Wirtz egyéni teljesítménye dönti majd el, hogy sikeres lesz-e Liverpoolban, hanem az is, hogy a csapat képes-e olyan rendszert kialakítani körülötte, amelyben a legjobb tulajdonságai érvényesülnek.

A Bournemouth ellen például Wirtz közreműködése is kellett ahhoz az akcióhoz, amelyből végül Alexander Isak megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját. A Liverpool ugyan nyert, de a támadójáték továbbra sem volt meggyőző. 

Hogy aztán meddig tart a Liverpool (és a szurkolók) türelme, az nagy kérdés.

 

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