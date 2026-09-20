Ismét nyert az AfD, nagyon inog Merz széke
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt nyerhette meg a Mecklenburg-Előpomerániában rendezett tartományi választást. Az első exit-poll szerint a radikális jobboldali pártnak kitartott a lendülete, ugyanakkor a szövetségi kormányt vezető CDU a bejutási küszöbön áll, kérdéses, eléri-e az öt százalékot. Berlinben a kommunisták győztek, megduplázva leutóbbi tartományi eredményeiket. Friedrich Merz személyesen vezetné tovább a harcot az "autoriter méreg" ellen.
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