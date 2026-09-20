Rendkívüli

Ismét nyert az AfD, nagyon inog Merz széke

Rendkívüli

Kubatov megszólalt a „cifra helyzetről”: Ha a Fradinak szüksége van rám, tovább szolgálom a klubot + videó

Ismét nyert az AfD, nagyon inog Merz széke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt nyerhette meg a Mecklenburg-Előpomerániában rendezett tartományi választást. Az első exit-poll szerint a radikális jobboldali pártnak kitartott a lendülete, ugyanakkor a szövetségi kormányt vezető CDU a bejutási küszöbön áll, kérdéses, eléri-e az öt százalékot. Berlinben a kommunisták győztek, megduplázva leutóbbi tartományi eredményeiket. Friedrich Merz személyesen vezetné tovább a harcot az "autoriter méreg" ellen.

Sitkei Levente
2026. 09. 20. 18:42
Leif-Erik Holm (balra) és Enrico Schult, az AfD helyi vezérkara ünnepli a győzelmet Schwerinben. Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
németMerzafd

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gidró Kriszta
idezojeleklannert judit

Ilyenkor nemcsak felnőtt férfiak, hanem nők is sírnak – reakció Lannert Judit szurkolók elleni kirohanására

Gidró Kriszta avatarja

Diszkriminatív és szexista az oktatási miniszter megjegyzése.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.