Lisztes Krisztián tiszta vizet öntött a pohárba: fia ezért nem vállalta a válogatottságot
Lisztes Krisztián nem csatlakozik az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar U21-es válogatotthoz. Édesapja, az 49-szeres válogatott Lisztes Krisztián elmondta: fia hosszú, sérülésekkel terhelt időszak után egyre jobb formába kerül, de a Ferencvárossal egyeztetve most azt tartották a legjobb döntésnek, ha a válogatott szünetet pihenésre és további munkára használja.
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