Kerkez Milos visszaszólt a szurkolóknak, és tisztázta, jön-e haza a válogatottba
Kerkez Milos győzelemmel tért vissza korábbi klubja otthonába, a Liverpool 1-0-ra nyert Bournemouthban. A magyar válogatott védője a mérkőzés után elárulta: nem olyan fogadtatásban részesült a hazai szurkolóktól, amilyenre számított. Kerkez a fájó lábáról is beszélt, és ezzel kapcsolatban tisztázta: várhatóan semmi sem akadályozza abban, hogy csatlakozzon a Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatotthoz.
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