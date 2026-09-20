Régióssá szélesedő üzemanyagválság: újabb országban kérnek kormányzati segítséget a fuvarozók

A magyar és a cseh fuvarozók helyzete hasonló: a hirtelen megemelkedett üzemanyagköltségeket a már megkötött fuvarozási szerződések miatt sok esetben nem, vagy csak korlátozottan tudják továbbhárítani a megrendelőkre. Ez pedig egyre nagyobb nyomást helyez a szektor vállalkozásaira, miközben a környező országok állami beavatkozásai a régiós versenyfeltételeket is átrendezhetik.