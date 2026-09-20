„Piára szedtek gyógyszert?” – Szétszedték a kommentelők a Tisza vidékfejlesztési programját

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A közösségi médiában közzétett hozzászólások alapján többekben kérdéseket vetett fel a Szent István Vidékfejlesztési program tartalma, a támogatások elosztása és az intézkedés várható hatása. Egyes kommentelők látványintézkedésnek tartják a kezdeményezést, míg mások konkrét térségek kimaradását kifogásolják.

Gábor Márton
2026. 09. 20. 12:47
Ígéretekből nem volt hiány Magyar Péter és a Tisza Párt részéről Fotó: Havran Zoltán
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Miklós nevű kommentelő a nyugat-magyarországi térségek kapcsán fogalmazott meg konkrét kritikát. Bejegyzésében a Felső- és Belső-Göcsej, Északnyugat-Zala, a Sárvíz-patak völgye, valamint a Zala mente kistelepüléseit említette, és kifogásolta, hogy ezek a területek szerinte nem szerepelnek a 2027-től induló támogatott térségek között.

Megdöbbenve látom, hogy a Felső és Belső Göcsej, Észak-nyugat Zala (Sárvíz patak völgye) és a Zala mente (...) kistelepülései, egyelőre nem szerepelnek, a 2027-től induló, támogatott térségek között, pedig nekik lenne rá a legnagyobb szükségük.

A hozzászóló a program felülvizsgálatát is remélte. Ez a megjegyzés azért is figyelemre méltó, mert a támogatási rendszerrel szembeni elégedetlenséget nem pusztán a program egészének elutasításaként, hanem a helyi fejlesztési szükségletek és a forráselosztás kérdéseként veti fel.

Forrás: Facebook/ Magyarország kormánya
Forrás: Facebook/ Magyarország kormánya

„Nem értem” – a program elnevezése is vitát váltott ki

A bejegyzések között az elnevezés és a program politikai üzenete is kritikát kapott. Egy Stephen nevű kommentelő a vármegyék és a Szent István Vidékfejlesztési Program közötti összefüggést kérdőjelezte meg, és ironikus hangnemben reagált:

Nem értem. Vármegyék nincsenek de van Szent István Vidékfejlesztési Program?!

A hozzászólás a program megnevezését és a közigazgatási rendszerrel kapcsolatos állításokat kapcsolja össze, miközben a bejegyzés hangvétele egyértelműen gúnyos.

Más kommentelők ennél rövidebben fogalmaztak. Csaba például azt írta:

Megint valami, ami semmit sem ér.

Egy további hozzászóló pedig így értékelte a kezdeményezést:

Így kell megfogalmazni a semmit. Bravó!

A kommentekből kirajzolódó kép szerint tehát a programmal szemben megfogalmazott kifogások több irányból érkeznek: egyesek az ígéretek hitelességét, mások a támogatási rendszer hatékonyságát vagy a kiválasztott térségeket vitatják.

A korábbi országépítő programból vidékfejlesztési csomag lett?

A hozzászólások értelmezéséhez fontos az előzmény. A Szent István Programot Magyar Péter 2025 augusztusában, pannonhalmi beszédében még átfogó országépítő vállalásként mutatta be. Az eredeti programban a vidékfejlesztés mellett szuperkórházak építése, az orosz energia kiváltása, Magyarország víz-nagyhatalommá tétele, a közlekedés korszerűsítése és egyéb fejlesztések is szerepeltek.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

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