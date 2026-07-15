Összement a Szent István Program? Már csak vidékfejlesztésről beszél a Tisza

Leszólták a vidéket

Az sem lehet véletlen, hogy a Tisza a Szent István Programot épp vidékfejlesztésként próbálja tematizálni. Érdemes felidézni, hogy

korábban a pártnak és szakértői holdudvarának több fontos szereplője is sértő megjegyzéseket tett a vidékről és a vidékiekről.

Az egyik ilyen botrányos megnyilvánulás Bart Istvánhoz, a Tisza-kormány villamosításért és a dekarbonizációért felelő államtitkárához köthető. A politikus a Millennium Intézet egyik korábbi internetes műsorában a klímaváltozásról szólva egyebek mellett arról beszélt, hogy a népesség csökkenése önmagában kedvező folyamat lehet, és Magyarország esetében sem feltétlenül kell minden eszközzel megakadályozni a lakosság fogyását. Bart úgy vélte, hogy az Orbán-kormány túl sok forrást fordított a falvak fejlesztésére, miközben a jövő szerinte nem a vidéki népesség növekedéséről szól.

Raskó György és a gazdák

A kampány során Magyar Péter egyik fő bizalmasaként tevékenykedő Raskó Györgyhöz is több olyan kijelentés köthető, amelyekkel a vidékieket szólta le. Egy alkalommal például olyan helyzetet nevezett kívánatosnak, amelyben magyar gazdák tömegei mennének tönkre. Egy interjúban ugyanis a zöldbáró arról beszélt, hogy agrárgazdasági szempontból jó lenne, ha több tízezer családi gazda tűnne el és a földek olyan használók kezében koncentrálódnnáak, akik „értenek a korszerű gazdálkodáshoz”.

Borítókép: Magyar Péter a kampányban még mást ígért ( Fotó: Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS)