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Összement a Szent István Program? Már csak vidékfejlesztésről beszél a Tisza

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A tavaly még átfogó országépítő tervként meghirdetett Szent István Programból úgy tűnik, mára egy jóval szűkebb fókuszú vidékfejlesztési csomag maradt. Magyar Péter a július 15-i kormányülés előtt már csak a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalásáról számolt be, noha egy évvel ezelőtt még szuperkórházak építését, az orosz energia kiváltását, Magyarország „víz-nagyhatalommá” tételét és számos más, összességében akár 15–25 ezer milliárd forintos beruházást is magában foglaló programot hirdetett meg. Az irányváltás még a 24.hu figyelmét is felkeltette.

Kárpáti András
2026. 07. 15. 13:56
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Leszólták a vidéket 

Az sem lehet véletlen, hogy a Tisza a Szent István Programot épp vidékfejlesztésként próbálja tematizálni. Érdemes felidézni, hogy 

korábban a pártnak és szakértői holdudvarának több fontos szereplője is sértő megjegyzéseket tett a vidékről és a vidékiekről. 

Az egyik ilyen botrányos megnyilvánulás Bart Istvánhoz, a Tisza-kormány villamosításért és a dekarbonizációért felelő államtitkárához köthető. A politikus a Millennium Intézet egyik korábbi internetes műsorában a klímaváltozásról szólva egyebek mellett arról beszélt, hogy a népesség csökkenése önmagában kedvező folyamat lehet, és Magyarország esetében sem feltétlenül kell minden eszközzel megakadályozni a lakosság fogyását. Bart úgy vélte, hogy az Orbán-kormány túl sok forrást fordított a falvak fejlesztésére, miközben a jövő szerinte nem a vidéki népesség növekedéséről szól.

 

Raskó György és a gazdák 

A kampány során Magyar Péter egyik fő bizalmasaként tevékenykedő Raskó Györgyhöz is több olyan kijelentés köthető, amelyekkel a vidékieket szólta le. Egy alkalommal például olyan helyzetet nevezett kívánatosnak, amelyben magyar gazdák tömegei mennének tönkre. Egy interjúban ugyanis a zöldbáró arról beszélt, hogy agrárgazdasági szempontból jó lenne, ha több tízezer családi gazda tűnne el és a földek olyan használók kezében koncentrálódnnáak, akik „értenek a korszerű gazdálkodáshoz”.

Borítókép: Magyar Péter a kampányban még mást ígért ( Fotó: Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS)

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