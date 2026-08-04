George R. R. Martin szerint „a legrosszabb talán még hátravan”
Nehéz éven van túl George R. R. Martin – írja a The Hollywood Reporter. A Trónok harca írója és a Sárkányok háza társalkotója hat hónap után először jelentkezett saját maga által írt blogbejegyzéssel, amelyben arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban személyes nehézségekkel, veszteségekkel és depresszióval is meg kellett küzdenie.
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