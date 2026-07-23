A Trónok harca íróját is megihlette a világ egyik legkülönlegesebb vára, amely pár órára fekszik Magyarországtól – riport

Predjama ugyanakkor Cillei Borbála, Luxemburgi Zsigmond feleségének korát is idézi. A vár és birtokosai a Cilleiek befolyási övezetéhez tartoztak, így a magyar királyné nevével fémjelzett közép-európai hatalmi játszmák ugyanúgy részét képezik a barlangi vár múltjának, mint Erazmus története.

Jackie Chantől a Trónok harcáig

A középkori mindennapok azonban legalább ennyire lenyűgözőek. A természetes sziklafalból kifaragott vízcsatornák, amelyek ma is láthatók, a barlangban összegyűlő vizet levezették az alsóbb szintekre, így ostrom idején sem kellett tartani a szomjúságtól. A konyha kéménye is a természet része volt, a barlang mélye pedig természetes hűtőszekrényként szolgált. A vár legreprezentatívabb helyisége, a vitézterem ma is ugyanazzal az anyaggal van kezelve, mint évszázadokkal ezelőtt: mennyezetét ökörvérrel vonták be, mert a középkor embere kiváló impregnáló szernek tartotta azt. A falakat borító bársonyfüggöny mögött pedig ma is ott rejtőzik az a titkos helyiség, ahol egykor a család legfontosabb okleveleit őrizték.

A várban járva könnyű megérteni, miért ragadta meg a hely a filmeseket és az írókat is. A természet és az épített környezet olyan egységet alkot, amelyet még a legmodernebb díszletekkel is nehéz lenne megteremteni. Nem véletlen, hogy

1986-ban itt forgatták Jackie Chan egyik legismertebb kalandfilmje, az Istenek fegyverzete több jelenetét.

A helyiek máig úgy mesélik, hogy a világhírű harcművész-színész itt szenvedte el pályafutása legsúlyosabb sérülését egy kaszkadőrmutatvány során. Bár a baleset pontos helyszínéről eltérnek a beszámolók, a vár neve máig összeforrt a film forgatásával.