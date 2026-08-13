„Ezt hagyjuk inkább már…” – miért vannak kiakadva Milák Kristófra a társai?

Sokan negatívan reagáltak Németh Nándor szavaira

A közösségi felületeken sokan negatívan reagáltak Németh Nándor szavaira Milák kapcsán. Érdemes tisztába tenni, hogy mi válthatta ki azokat. Bár az úszás alapvetően egyéni sport, általában itt is erős a csapatszellem, és váltóban úszni mindig különleges élmény. Németh Nándor ezt pontosan átérezheti, hiszen tagja volt a 2017-es budapesti vb-n csodálatos bronzérmet szerző 4x100-as gyorsváltónak.

Milák Kristóf azonban hiába van a jelek szerint remek formában, a párizsi Eb-n sem vállalta, hogy úszik a magyar váltókban. Pedig a gyors- és a vegyesváltó is kifejezetten erős lehetne, ha beállna a sorba.

Emiatt az Eb előtt a magyar úszósport másik olimpiai bajnok klasszisa, Kós Hubert is keményen kritizálta Milákot.

– Kristóf tehetségéből nem vesz el semmit, de ez azt mutatja, hogy csak magára gondol, a csapatra nem. Valaki akkor lesz igazi legenda, ha az egyéni sikerei mellett a csapatot is fel tudja húzni maga köré – jelentette ki Kós.

Egy álommal kevesebb? Milák saját magára fókuszál

Németh Nándor számára azért is fájhat különösen Milák döntése, mert ők ketten annak idején osztálytársak is voltak, és a 2017-es indianapolisi junior világbajnokságon együtt voltak aranyérmesek a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóval is. Németh régóta arra vár, hogy a felnőttek között is nagy sikert érjenek el együtt, és most Kóssal kiegészülve erre lenne is esély. Németh az Eb előtt már csalódottan beszélt arról a Nemzeti Sportnak, hogy álom lenne a Milákkal felálló váltó, de ő már letett erről.

Egyéni sikere után Milák Kristóf olyat tett a párizsi Eb-n, amit legutóbb a 2023-as ob-n: megállt nyilatkozni egy úszása után. Megerősítette: újra van kedve az úszáshoz, de csak a saját dolgával foglalkozik.

– Szeretnék saját magamra fókuszálni, a saját magánéletemmel és sportszakmai életemmel foglalkozni, semmi mással – fogalmazott Milák Kristóf.

Jövőre Budapesten rendezik a világbajnokságot, majd 2028-ban Los Angelesben az olimpiát. Ezek előtt a mostani Eb a főpróba világversenyen a váltók számára is.