Kós Hubert nem kertelt, szerinte Milák Kristóf aranyesélytől fosztja meg Magyarországot

Szóba került még a 100 és 200 pillangó, az olimpiai programba újonnan felvett 50 hát és persze a 200 hát, amelyen a világcsúcs is Kós Hubert tervei között szerepel.

– Nagyon nagy szégyen – reagált nevetve Kós, hogy míg olimpián és világbajnokságon már megnyerte a számot, Eb-n egyelőre nyolcadik hely a legjobbja benne. – Az Eb-t meg akarom nyerni. Bob Bowman azt mondta, hogy azért üvöltözik velem ennyit, hogy még megússzam a világcsúcsot az ő életében.

Én is ezért dolgozom minden nap, hogy megdöntsem a világcsúcsot. Még mindig 1,3 másodpercre van, ha nem is idén, még van két esélyem: a budapesti vb vagy az olimpia Los Angelesben.

A 200 hát a következő években is biztosan megmarad a stabil alapszámnak Kós Hubert esetében, e mellé szeretné még 2-3 olyan egyéni számot, amelyben a vb-n és az olimpián is éremeséllyel indulhat.