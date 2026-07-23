Kós HubertMilák Kristófúszás

Kós Hubert nem kertelt, szerinte Milák Kristóf aranyesélytől fosztja meg Magyarországot

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Kós Hubert sűrű programot vállal az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon, de nem bánta volna, ha még több úszása van. Mivel azonban Milák Kristóf nem úszik váltóban, vegyesváltót nem is indít Magyarország, és a 4x100-as gyorsváltónak sem annyira jók az esélyei, mint Milákkal lennének. Kós Hubert az M4 Sportnak adott interjúban a világcsúcs lehetőségéről is beszélt.

Koczó Dávid
2026. 07. 23. 7:43
Kós Hubert az olimpiai és a vb-arany mellé megszerezné az Eb-címet is 200 háton, váltószámot Milák Kristóf döntése miatt csak egyet úszhat Párizsban a klasszis úszó Fotó: Getty Images via AFP/Alex Slitz
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Szóba került még a 100 és 200 pillangó, az olimpiai programba újonnan felvett 50 hát és persze a 200 hát, amelyen a világcsúcs is Kós Hubert tervei között szerepel.

– Nagyon nagy szégyen – reagált nevetve Kós, hogy míg olimpián és világbajnokságon már megnyerte a számot, Eb-n egyelőre nyolcadik hely a legjobbja benne. – Az Eb-t meg akarom nyerni. Bob Bowman azt mondta, hogy azért üvöltözik velem ennyit, hogy még megússzam a világcsúcsot az ő életében. 

Én is ezért dolgozom minden nap, hogy megdöntsem a világcsúcsot. Még mindig 1,3 másodpercre van, ha nem is idén, még van két esélyem: a budapesti vb vagy az olimpia Los Angelesben.

A 200 hát a következő években is biztosan megmarad a stabil alapszámnak Kós Hubert esetében, e mellé szeretné még 2-3 olyan egyéni számot, amelyben a vb-n és az olimpián is éremeséllyel indulhat.

Váltó Milák Kristóf nélkül

Kós Hubert szerint nemcsak érem-, aranyesélyes is lenne Párizsban a 4x100-as férfi vegyesváltó, csakhogy rajthoz sem áll, ugyanis Milák Kristóf nem vállalta sem ezt, sem a 4x100-as gyorsváltót. Utóbbiban így is lesz magyar egység, az előfutamban Kós Hubert helyett az öccse, Olivér úszik majd, de 200 hátas olimpiai bajnokunk úgy készül, hogy a szám döntőben medencébe ugorhat majd, ezért is jött már haza Amerikából, hogy a váltásokat gyakorolja Németh Nándorral, Jászó Ádámmal és Szabó Szebasztiánnal – utóbbi kettőnek ez a váltó lesz az egyetlen száma az Európa-bajnokságon.

– Hogyha van egy Milák Kristófunk, aki ki tudja, mennyit edzett és így is a világ legjobb idejét tudja úszni 100 pillangón és 100 gyorson is kiváló időket úszik, akkor bármire képesek lehetnénk. Németh Nándorral, Milák Kristóffal, Rácz Zsombor vegyesváltóban lehetne aranyunk, de ehhez három ember kevés. Nagyon szomorú vagyok, nemcsak az Eb miatt, hiszen most kellene megalapozni, amit a jövő évi haza vb-n és az olimpián csinálnánk, ha sose kezdjük el, akkor ebből nem lesz váltó – mondta Kós Hubert.

Azt Sós Csaba szövetségi kapitány kijelentette, hogy a hazai világbajnokságon minden váltóban indít majd egységet Magyarország, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban minimum kétséges, hogy Milák Budapesten bármelyiket vállalja-e.

Kristóf tehetségéből nem vesz el semmit, de ez azt mutatja, hogy csak magára gondol, a csapatra nem. Valaki akkor lesz igazi legenda, ha az egyéni sikerei mellett a csapatot is fel tudja húzni maga köré

– mondta Kós Hubert.

 

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