Nem ez az első eset egyébként, hogy a lengyel Starlink-finanszírozás körül izzik a levegő, bár a mostani krízis jellege teljesen más. 2025 augusztusában már átélt a rendszer egy hasonló megingást, de az akkori problémákat belső politikai csatározások és költségvetési viták okozták. A jelenlegi helyzet azonban veszélyesebb. Most ugyanis nem a lengyel bürokrácia akadályozza a kifizetéseket, hanem a SpaceX nyers üzletpolitikája kényszerítheti ki a bojkottot.
Elon Musk túl messzire ment? Lengyelország elzárhatja az ukrán Starlink pénzcsapját
Ritka nagy csörte alakult ki Varsó és a SpaceX között. A lengyel kormány megfenyegette Elon Muskot, hogy elzárja a pénzcsapot, és leállítja az ukrajnai Starlink-terminálok évi 50 millió dolláros támogatását. A háttérben egy olyan SpaceX-korlátozás áll, ami közvetve az ukrán frontvonalak kommunikációját is veszélybe sodorhatja.
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