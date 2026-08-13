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Elon Musk túl messzire ment? Lengyelország elzárhatja az ukrán Starlink pénzcsapját

Elon Muskorosz-ukránStarlink

Elon Musk túl messzire ment? Lengyelország elzárhatja az ukrán Starlink pénzcsapját

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Ritka nagy csörte alakult ki Varsó és a SpaceX között. A lengyel kormány megfenyegette Elon Muskot, hogy elzárja a pénzcsapot, és leállítja az ukrajnai Starlink-terminálok évi 50 millió dolláros támogatását. A háttérben egy olyan SpaceX-korlátozás áll, ami közvetve az ukrán frontvonalak kommunikációját is veszélybe sodorhatja.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 13. 8:47
Elon Musk döntése miatt Ukrajna hoppon maradhat a háborúban
Elon Musk döntése miatt Ukrajna hoppon maradhat a háborúban Fotó: BRITTA PEDERSEN Forrás: dpa-Zentralbild/dpa-pool
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Nem ez az első eset egyébként, hogy a lengyel Starlink-finanszírozás körül izzik a levegő, bár a mostani krízis jellege teljesen más. 2025 augusztusában már átélt a rendszer egy hasonló megingást, de az akkori problémákat belső politikai csatározások és költségvetési viták okozták. A jelenlegi helyzet azonban veszélyesebb. Most ugyanis nem a lengyel bürokrácia akadályozza a kifizetéseket, hanem a SpaceX nyers üzletpolitikája kényszerítheti ki a bojkottot.

 

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