Elon Musk túl messzire ment? Lengyelország elzárhatja az ukrán Starlink pénzcsapját

Nem ez az első eset egyébként, hogy a lengyel Starlink-finanszírozás körül izzik a levegő, bár a mostani krízis jellege teljesen más. 2025 augusztusában már átélt a rendszer egy hasonló megingást, de az akkori problémákat belső politikai csatározások és költségvetési viták okozták. A jelenlegi helyzet azonban veszélyesebb. Most ugyanis nem a lengyel bürokrácia akadályozza a kifizetéseket, hanem a SpaceX nyers üzletpolitikája kényszerítheti ki a bojkottot.