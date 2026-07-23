Milák Kristóf hazai trónját elfoglalta, de nem akar magas lóról pofára esni

Antal Dávid nemrég újra ifjúsági Európa-bajnok lett 200 pillangón Fotó: Derencsényi István / MÚSZ

Ebben a korban ez egyáltalán nem lehetetlen, és Antal Dávid is úgy számol, hogy 2027-ben, a budapesti világbajnokságon jöhet el az ideje.

– Jövőre már kinövök az ifikorból, az lesz az első felnőttidényem, és óriási lehetőség a hazai vb. Bízom benne, hogy kapok akkora lendületet általa, hogy összejön az olimpiai szintidő – árulta el.

Nem lenne nehéz újabb párhuzamot találni: 2017-ben Milák Kristóf is egy budapesti vb-n robbant be a felnőttmezőnybe, amikor 100 pillangón ezüstérmet szerzett.

Miért hagyja ki az augusztusi Európa-bajnokságot?

Antal Dávidnak idén augusztusban a párizsi Európa-bajnokság lehetett volna a nemzetközi antréja, de az edzője, Kaliba Viktor javaslatára kihagyja a viadalt. Ennek oka, hogy a júliusi, müncheni ifi Eb-n ugyan megvédte a címét 200 pillangón és további két érmet is szerzett, de fáradtnak tűnt, ezért pihenésre van szüksége.