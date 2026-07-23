Antal DávidKenderesi TamásCseh László200 pillangóMilák Kristófúszás

Milák Kristóf hazai trónját elfoglalta, de nem akar magas lóról pofára esni

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Az elmúlt tíz évben mindig Cseh László, Kenderesi Tamás vagy Milák Kristóf volt a férfi 200 pillangó magyar bajnoka. Ők hárman olimpiai dobogón is álltak a számban. Idén azonban a trió sorozatát megtörve a 17 éves Antal Dávid szerezte meg az aranyérmet. „Magas lóról nagyot lehet pofára esni” – válaszolta lapunknak, hogy miért nem tartja jónak, ha az említett klasszisokhoz hasonlítják.

Szalay Attila
2026. 07. 23. 6:30
Antal Dávid lehet 200 pillangón Cseh László, Kenderesi Tamás és Milák Kristóf utódja? Fotó: Derencsényi István Forrás: MÚSZ
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Antal Dávid nemrég újra ifjúsági Európa-bajnok lett 200 pillangón
Antal Dávid nemrég újra ifjúsági Európa-bajnok lett 200 pillangón Fotó: Derencsényi István / MÚSZ

Ebben a korban ez egyáltalán nem lehetetlen, és Antal Dávid is úgy számol, hogy 2027-ben, a budapesti világbajnokságon jöhet el az ideje.

– Jövőre már kinövök az ifikorból, az lesz az első felnőttidényem, és óriási lehetőség a hazai vb. Bízom benne, hogy kapok akkora lendületet általa, hogy összejön az olimpiai szintidő – árulta el.

Nem lenne nehéz újabb párhuzamot találni: 2017-ben Milák Kristóf is egy budapesti vb-n robbant be a felnőttmezőnybe, amikor 100 pillangón ezüstérmet szerzett.

Miért hagyja ki az augusztusi Európa-bajnokságot?

Antal Dávidnak idén augusztusban a párizsi Európa-bajnokság lehetett volna a nemzetközi antréja, de az edzője, Kaliba Viktor javaslatára kihagyja a viadalt. Ennek oka, hogy a júliusi, müncheni ifi Eb-n ugyan megvédte a címét 200 pillangón és további két érmet is szerzett, de fáradtnak tűnt, ezért pihenésre van szüksége.

– Az utolsó ötven méterek nem úgy sikerültek, ahogy szoktak – fogalmazott. – Aki ismeri az úszásomat, az tudhatja, hogy olyan hajrám van, amivel az ifjúsági mezőnyben nem sokan tudták tartani a lépést, de most az első száz jól ment, a másodikra viszont elfogytam. Az elmúlt években nem volt meg az egy hónapos nyári pihenőm, ezért döntöttünk úgy, hogy most kell a feltöltődés, éppen a fontos 2027-es év miatt is.

Sós Csaba szövetségi kapitány megértette és elfogadta a döntést. Az úszószövetség támogatja, szeptemberben háromhetes edzőtáborba utazik az Egyesült Államokba több magyar válogatott úszóval együtt. Egy nap szeretne ő is Amerikában tanulni.

– Még két év van a gimiből, mert nulladik évfolyamon, angol előképzőben kezdtem. Már több amerikai egyetemtől kaptam ajánlatokat, egyelőre mérlegelem, melyik lehetne a legjobb választás. De számomra jelenleg a lehető legjobb hely Nyírbátor, itt tudok fejlődni – húzta alá.

S hogy meddig juthat?

– Az álmom az olimpiai érem. És elsősorban 200 pillangón szeretném ezt elérni – vallotta be.

Cseh, Kenderesi, Milák… Nem hasonlítgatunk, de reméljük a folytatást.

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