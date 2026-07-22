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Milák, Kós, Rasovszky: olimpiai bajnokaink mind visszatérnek Párizsba az Eb-re

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Huszonnégy fős Eb-keretet hagyott jóvá a Magyar Úszó Szövetség. Az Európa-bajnokságnak Párizs ad otthont, ahol két éve olimpiai bajnok lett Milák Kristóf, Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is. Ők valamennyien versenyeznek most augusztusban is a francia fővárosban, arra viszont a MÚSZ bejelentése nem tért ki, hogy Milák Kristóf vagy éppen Kós Hubert milyen számokban indul.

2026. 07. 22. 14:15
Kós Hubert és Milák Kristóf a 2024-es olimpia után a 2026-os úszó Eb-n is aranyat nyerhet Párizsban Fotó: AFP/Jack Guez
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Csapatba került Ábrahám Minna, aki tavaszi sérülése miatt nem tudott szintidőt úszni, de edzői visszajelzései alapján Sós Csaba bízik az eredményes szereplésében. Bár nem teljesítette az igen erős hazai szintidőt, az idei európai rangsorban 200 háton negyedik helyen álló Szabó-Feltóthy Eszter döntőesélyesnek tűnik, ő is a csapat tagja lehet, míg Senánszky Petra 50 gyorson Eb-címvédőként állhat rajthoz. A korosztályos Eb-eredmények alapján öt fiatal úszónak biztosított volna tapasztalatszerzési lehetőséget a felnőtt kontinensviadalon Sós Csaba, négyen – Kertész Boróka, Kokas Fanni, Pápai Olivér, Rácz Zsombor – élnek is ezzel, Antal Dávid viszont nem.

Kós Hubert helyett öccse úszik délelőtt a váltóban

Párizsban mindkét 4×100-as gyorsváltóban és a 4×200-as női gyorsváltóban indul magyar egység, Késely Ajna, illetve Szabó Szebasztián, Jászó Ádám és Kós Olivér is úgy tagja a magyar Eb-keretnek, hogy csak váltóban úszik majd Párizsban. Kós Hubert öccse esetében kiemeli a MÚSZ, hogy csak a délelőtti selejtezőben úszik a bátyja helyett.

Az, hogy hasonló kitétel nincs Szabó és Jászó esetében, arra utalhat, hogy ők a döntőben is úsznak majd Kós Hubert és minden bizonnyal Németh Nándor mellett, Milák Kristóf tervei között vélhetően idén sem szerepel a váltó.

– Most az volt az alapelv, hogy olyanok induljanak, akik döntőesélyesek, ennek szellemében tűztem ki a szinteket is – idézi a hazai szövetség honlapja Sós Csabát. – Most egy relatíve kisebb csapattal megyünk a szokásosnál, jövőre, a budapesti világbajnokságon viszont minden távon elindulhat mindenki, aki teljesíti a World Aquatics által kitűzött szintet, váltókban is odaállunk az összes lehetséges távon, hiszen az olimpiai kvóta lesz a tét.

Úszó Eb, Párizs, magyar keret

Medencés csapat

  • Férfi egyéni induló: Betlehem Dávid, Kós Hubert, Milák Kristóf, Márton Richárd, Németh Nándor, Pápai Olivér, Rácz Zsombor, Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán
  • Női egyéni indulók: Ábrahám Minna, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Kokas Fanni, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter, Ugrai Panna
  • Csak váltóban indulnak: Jászó Ádám, Késely Ajna, Kós Olivér, Szabó Szebasztián

Nyíltvízi csapat

  • Férfiak: Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf
  • Nők: Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória

 

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