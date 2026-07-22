Milák, Kós, Rasovszky: olimpiai bajnokaink mind visszatérnek Párizsba az Eb-re

Az, hogy hasonló kitétel nincs Szabó és Jászó esetében, arra utalhat, hogy ők a döntőben is úsznak majd Kós Hubert és minden bizonnyal Németh Nándor mellett, Milák Kristóf tervei között vélhetően idén sem szerepel a váltó.

– Most az volt az alapelv, hogy olyanok induljanak, akik döntőesélyesek, ennek szellemében tűztem ki a szinteket is – idézi a hazai szövetség honlapja Sós Csabát. – Most egy relatíve kisebb csapattal megyünk a szokásosnál, jövőre, a budapesti világbajnokságon viszont minden távon elindulhat mindenki, aki teljesíti a World Aquatics által kitűzött szintet, váltókban is odaállunk az összes lehetséges távon, hiszen az olimpiai kvóta lesz a tét.