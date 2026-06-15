Kós Hubert olyan ütemben fejlődik, hogy azt már Michael Phelps is szóvá tette

A Swimming World Magazine rangsorán Kós épp a francia barátját és edzőtársát, Leon Marchand-t, valamint a gyerekkori példaképét, Cseh Lászlót előzi meg minden idők legsokoldalúbb férfi úszói között.
Íme a rangsor a 200 hát és a 200 pillangó összesített idejei alapján:
- Michael Phelps (amerikai) 1:54,64+1:51,51=3:46,15
- Tyler Clary (amerikai) 1:53,41+1:53,64=3:47,05
- Kós Hubert (magyar) 1:53,19+1:55,11=3:48,30
- Leon Marchard (francia) 1:57,14+1:51,21=3:48,35
- Cseh László (magyar) 1:56,69+1:52,70=3:49,39
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