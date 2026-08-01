Szlovákiai cigányok betelepítése: miközben a belügy csak vizsgálódna, jogsértések már megtörténhettek + videó

Ennek azonban több körülmény is ellentmond, köztük az, hogy

az egyik, szlovákok által vásárolt szalonnai lakás tulajdoni lapján a kassai politikus van feltüntetve haszonélvezőként. De Kovacevicovát cáfolja több érintett roma is.

A Hír Tv megszólaltatott több kassai cigányt is, akik egyike arról beszélt, hogy egy társát azzal fenyegette Kovacevicova: ha nem hajlandó Magyarországra költözni, állami gondozásba veszik a gyermekét. Egy fiatalabb roma nő pedig azt állítja, hogy a kassai polgármester akarta őt Szalonnára küldeni, annak ellenére, hogy nem beszéli a magyar nyelvet, hazánkban nincsenek rokonai, s a magyar törvényeket és az itteni hatóságok működését sem ismeri.

A Hír Tv által megkérdezett szalonnaiak arról számoltak be, hogy már

eddig is több probléma volt a szlovákiai romákkal, a napokban a rendőrség is kiment az egyik családhoz egy incidens kapcsán.

Többen úgy tudják, hogy a közeljövőben több kassai roma is érkezhet, köztük egy 30 fős család. Sokan a konfliktusok elmérgesedése miatt aggódnak, ugyanis szerintük a betelepülő romák – akik a kassai telepen fűtés és vezetékes víz nélküli, illegálisan felhúzott bódékban laktak - nem képesek alkalmazkodni az együttélés hazánkban megszokott szabályaihoz.

A helyiek azt sem tartják megnyugtatónak, hogy a minap együtt látták sétálni Kovacevicovát a szalonnai polgármester és egy ügyvéd társaságában.

A Hír Tv elérte a község független polgármesterét, Balogh Zsoltot, aki azt közölte, hogy a kiemelt médiaérdeklődés miatt semmiképpen nem folytatódnak a betelepítések. Tájékoztatása szerint a hétfői testületi ülésen lefektették, hogy a településnek elővásárlási joga van az ingatlanokra, továbbá lakcímenként 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást határoztak meg.

Emellett a képviselők arról döntöttek, hogy alkalmazzák a községek önrendelkezéséről szóló rendeletet. Utóbbit a Fidesz-kormány tavaly tette lehetővé a helyi önazonosság védelméről szóló törvénnyel,

amelynek keretében a települések a helyi közösség védelmére szabályozhatják a beköltözést és bizonyos helyi kedvezményeket a településhez kötődő személyek számára tarthatnak fenn.