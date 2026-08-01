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Szlovákiai cigányok betelepítése: miközben a belügy csak vizsgálódna, jogsértések már megtörténhettek + videó

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Miközben egyre nő a feszültség amiatt, hogy sorra telepítenek szlovákiai cigány családokat Szalonnára, a Belügyminisztérium érdemi intézkedések helyett mindössze vizsgálatot helyezett kilátásba. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ugyanakkor a történtek már most több hazai és uniós jogszabály megsértését vetik fel.

Munkatársunktól
2026. 08. 01. 16:33
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Ennek azonban több körülmény is ellentmond, köztük az, hogy 

az egyik, szlovákok által vásárolt szalonnai lakás tulajdoni lapján a kassai politikus van feltüntetve haszonélvezőként. De Kovacevicovát cáfolja több érintett roma is. 

A Hír Tv megszólaltatott több kassai cigányt is, akik egyike arról beszélt, hogy egy társát azzal fenyegette Kovacevicova: ha nem hajlandó Magyarországra költözni, állami gondozásba veszik a gyermekét. Egy fiatalabb roma nő pedig azt állítja, hogy a kassai polgármester akarta őt Szalonnára küldeni, annak ellenére, hogy nem beszéli a magyar nyelvet, hazánkban nincsenek rokonai, s a magyar törvényeket és az itteni hatóságok működését sem ismeri.

A Hír Tv által megkérdezett szalonnaiak arról számoltak be, hogy már 

eddig is több probléma volt a szlovákiai romákkal, a napokban a rendőrség is kiment az egyik családhoz egy incidens kapcsán.

 Többen úgy tudják, hogy a közeljövőben több kassai roma is érkezhet, köztük egy 30 fős család. Sokan a konfliktusok elmérgesedése miatt aggódnak, ugyanis szerintük a betelepülő romák – akik a kassai telepen fűtés és vezetékes víz nélküli, illegálisan felhúzott bódékban laktak - nem képesek alkalmazkodni az együttélés hazánkban megszokott szabályaihoz. 

A helyiek azt sem tartják megnyugtatónak, hogy a minap együtt látták sétálni Kovacevicovát a szalonnai polgármester és egy ügyvéd társaságában.

A Hír Tv elérte a község független polgármesterét, Balogh Zsoltot, aki azt közölte, hogy a kiemelt médiaérdeklődés miatt semmiképpen nem folytatódnak a betelepítések. Tájékoztatása szerint a hétfői testületi ülésen lefektették, hogy a településnek elővásárlási joga van az ingatlanokra, továbbá lakcímenként 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást határoztak meg. 

Emellett a képviselők arról döntöttek, hogy alkalmazzák a községek önrendelkezéséről szóló rendeletet. Utóbbit a Fidesz-kormány tavaly tette lehetővé a helyi önazonosság védelméről szóló törvénnyel,

amelynek keretében a települések a helyi közösség védelmére szabályozhatják a beköltözést és bizonyos helyi kedvezményeket a településhez kötődő személyek számára tarthatnak fenn.

 

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