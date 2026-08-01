kék nyusziKovácsJuraj CintulamerényletkísérletSzlovákiaRobert Fico

„Barmok vagyunk, hogy ezt eltűrjük!” — felfüggesztett börtönt kapott a Fico-merénylet ügyében a „Kék nyuszi”

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A szólásszabadság határai állnak annak a különös pernek a középpontjában, amelyben első fokon elítéltek most egy szlovákiai nyugdíjast a Robert Fico kormányfő elleni 2024-es merénylettel összefüggésben. Július Kovács az ítélethozatal után keresetlen szavakkal formált véleményt a szlovák államról.

Magyar Nemzet
2026. 08. 01. 7:36
Július Kovács Robert Fico merénylettel kapcsolatban
Forrás: Youtube
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A Robert Fico elleni 2024-es merényletkísérlet. A Kék nyuszi vitatta a tényállásokat. Fotó: AFP 

Borítókép: Július Kovács (Forrás: YouTube)  

 

   

 

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