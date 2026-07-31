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Hortay Olivér: Magyar Péter hetekkel korábban is felkészülhetett volna a paksi helyzetre

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Öt pontban bírálta Magyar Péter válságkezelését a Paksi Atomerőmű részleges leállása kapcsán Hortay Olivér. A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője szerint a kialakult helyzet nem érhette váratlanul a kormányt, miközben a Tisza atomenergia-politikáját, az MVM vezetésében végrehajtott változtatásokat és a kabinet energetikai döntéseit is éles kritikával illette.

Gábor Márton
2026. 07. 31. 20:10
Fotó: Mártonfai Dénes
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A Századvég üzletágvezetője azt is kifogásolta, hogy állítása szerint a Tisza az elmúlt időszakban több olyan szankciós kezdeményezést is támogatott, amelyek ellehetetlenítenék a Paksi Atomerőmű működését, miközben a kabinet három hónapja arról beszél, hogy felülvizsgálhatja, illetve újratárgyalhatja a Paks II. beruházás szerződését. 

Hortay szerint ez a projekt végét jelenthetné.

A szakértő külön kitért az állami energiavállalat vezetésében történt változásokra is. Úgy fogalmazott, hogy Kapitány István három nappal korábban politikai okokból szinte teljes vezetőváltást hajtott végre az MVM-ben, az új menedzsment pedig éppen a válsághelyzet kezdetén állt munkába. Véleménye szerint ez nem kedvez a gyors és hatékony válságkezelésnek.

Hortay Olivér szerint Magyar Péter olyan beruházások elmaradását kéri számon, amelyek létezése sem egyértelmű, miközben figyelmen kívül hagyja az elmúlt másfél évtized energetikai fejlesztéseit. A bejegyzés szerint annak, hogy a paksi blokkok kiesése jelenleg elsősorban a kora esti órákban jelent kihívást, jelentős szerepe van a hazai napelemes kapacitások bővülésének, amelyek 2010 és 2026 között állítása szerint egy megawattól kilenc gigawattig növekedtek.

A szakértő emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az importlehetőségeket biztosító határkeresztező villamosenergia-kapacitások az elmúlt tizenöt évben közel megduplázódtak, emellett több száz megawattnyi energiatároló létesült, valamint megkezdődött két nagy gázerőmű fejlesztése is. Hozzátette ugyanakkor, hogy

 a rugalmas termelőkapacitások további bővítésére továbbra is szükség van.

Hortay szerint a miniszterelnök által emlegetett, tízmilliárd forintos szivattyús energiatároló beruházásnak ugyanakkor semmilyen nyoma nem található, ezért szerinte nem világos, hogy egyáltalán létező projektről beszélt-e a kormányfő.

Bejegyzése végén a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője a Tisza által szorgalmazott, négyezer megawattos szélerőmű-fejlesztési tervet is bírálta. Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet jól mutatja, hogy még akkor is csupán a Paksi Atomerőmű kieső termelésének töredékét tudta volna pótolni a szélerőművi kapacitás az elmúlt napok időjárási viszonyai között, ezért szerinte indokolatlan lenne jelentős állami forrásokat fordítani erre a fejlesztésre.

Borítókép: A Duna vízállás rekord alacsony Paksnál (Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság)

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