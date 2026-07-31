Hortay Olivér: Magyar Péter hetekkel korábban is felkészülhetett volna a paksi helyzetre

A Századvég üzletágvezetője azt is kifogásolta, hogy állítása szerint a Tisza az elmúlt időszakban több olyan szankciós kezdeményezést is támogatott, amelyek ellehetetlenítenék a Paksi Atomerőmű működését, miközben a kabinet három hónapja arról beszél, hogy felülvizsgálhatja, illetve újratárgyalhatja a Paks II. beruházás szerződését.

Hortay szerint ez a projekt végét jelenthetné.

A szakértő külön kitért az állami energiavállalat vezetésében történt változásokra is. Úgy fogalmazott, hogy Kapitány István három nappal korábban politikai okokból szinte teljes vezetőváltást hajtott végre az MVM-ben, az új menedzsment pedig éppen a válsághelyzet kezdetén állt munkába. Véleménye szerint ez nem kedvez a gyors és hatékony válságkezelésnek.