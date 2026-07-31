A Tisza-kormány ezekkel enyhíthette volna a krízist az energiaszakértő szerint
A rendkívüli aszály nem váratlanul érte az országot, ezért a paksi atomerőművet érintő helyzet kezelésére több lehetőség is rendelkezésre állt volna – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tóth Máté energiajogász. A szakértő szerint a kieső energiatermelés pótlására időben fel lehetett volna készülni, emellett diplomáciai egyeztetésekkel is érdemes lenne megvizsgálni, növelhető-e a Duna vízhozama.
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