Liverpool leborul a csapatkapitány Szoboszlai előtt – gólpassz az éjjel New Yorkban

Szoboszlai egy perccel a győztes gól megszerzése után lejött a pályáról. A csapat másik magyarja, Kerkez Milos is kezdő volt, őt a félidőben cserélte le Iraola. A liverpooli sajtó szerint ő átlagos teljesítményt nyújtott, védekezésben stabil volt, támadásban még több kell tőle, és hatos osztályzatot kapott.

Andoni Iraola és a gólszerző Ngumoha is megemlítette Szoboszlait

A mérkőzés után a Liverpool hivatalos honlapján Andoni Iraola edző azt hangsúlyozta, hogy bár az első, Sunderland elleni meccsen több gólt szereztek, a Wrexham ellen egységesebben futballoztak. Ezúttal is sok volt a fiatal játékos a Liverpoolban, a spanyol kiemelte a védő Luke Chambers, valamint a két szélső, Josh Abe és Kieran Morrison jétákát is.

– Lewis Koumas és Will Wright is nagyon jól futballozott ma – tette hozzá Iraola. – Sokat segítettek a letámadásban, jól támadták a területeket Harvey Elliott-tal és Szoboszlai Dominikkel, illetve a mögöttük játszókkal is jól működtek együtt.

A győztes gól szerzője, a 17 éves Rio Ngumoha is megemlítette a nyilatkozatában Szoboszlait, amikor a találatáról kérdezték.

– Dom megkapta a labdát, én csak futottam, közben egy kicsit meg is csúsztam. Megpróbáltam kapura törni, aztán megláttam a lehetőséget a lövésre. Elrúgtam, és bement. A tizenhatoson belül minden apró rést ki kell használni – fogalmazott Ngumoha.

Szoboszlai az eddigi két felkészülési meccsen egy gólt és két gólpasszt jegyez. A Liverpool legközelebb augusztus 2-án, vasárnap Chicagóban a Leeds United ellen lép pályára. Az amerikai túra után pedig az Anfielden fogadja a Monacót és a Comót.

Liverpool–Wrexham 1-0, összefoglaló videó:

A Liverpool közösségi oldala Szoboszlaival van tele: