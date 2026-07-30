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Szoboszlai DominikAndoni IraolaKerkez MilosLiverpool FC

Liverpool leborul a csapatkapitány Szoboszlai előtt – gólpassz az éjjel New Yorkban

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Eljött ez a pillanat is: Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vezette ki a pályára a Liverpool együttesét. A Wrexham ellen 1-0-ra győztek a Vörösök a New York-i felkészülési meccsen az éjjel, Szoboszlai adta a gólpasszt a fiatal Rio Ngumohának. Liverpool helyi sajtója szerint nagyon is jól állt Szoboszlainak a kapitányi szerep, a klub közösségi oldala is vele van tele.

Szalay Attila
2026. 07. 30. 6:54
Először vezette ki a pályára csapatkapitányként a Liverpool együttesét Szoboszlai, aki gólpasszt is adott a New York-i meccsen Fotó: DUSTIN SATLOFF Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Szoboszlai egy perccel a győztes gól megszerzése után lejött a pályáról. A csapat másik magyarja, Kerkez Milos is kezdő volt, őt a félidőben cserélte le Iraola. A liverpooli sajtó szerint ő átlagos teljesítményt nyújtott, védekezésben stabil volt, támadásban még több kell tőle, és hatos osztályzatot kapott.

Andoni Iraola és a gólszerző Ngumoha is megemlítette Szoboszlait

A mérkőzés után a Liverpool hivatalos honlapján Andoni Iraola edző azt hangsúlyozta, hogy bár az első, Sunderland elleni meccsen több gólt szereztek, a Wrexham ellen egységesebben futballoztak. Ezúttal is sok volt a fiatal játékos a Liverpoolban, a spanyol kiemelte a védő Luke Chambers, valamint a két szélső, Josh Abe és Kieran Morrison jétákát is.

– Lewis Koumas és Will Wright is nagyon jól futballozott ma – tette hozzá Iraola. – Sokat segítettek a letámadásban, jól támadták a területeket Harvey Elliott-tal és Szoboszlai Dominikkel, illetve a mögöttük játszókkal is jól működtek együtt.

A győztes gól szerzője, a 17 éves Rio Ngumoha is megemlítette a nyilatkozatában Szoboszlait, amikor a találatáról kérdezték.

– Dom megkapta a labdát, én csak futottam, közben egy kicsit meg is csúsztam. Megpróbáltam kapura törni, aztán megláttam a lehetőséget a lövésre. Elrúgtam, és bement. A tizenhatoson belül minden apró rést ki kell használni – fogalmazott Ngumoha.

Szoboszlai az eddigi két felkészülési meccsen egy gólt és két gólpasszt jegyez. A Liverpool legközelebb augusztus 2-án, vasárnap Chicagóban a Leeds United ellen lép pályára. Az amerikai túra után pedig az Anfielden fogadja a Monacót és a Comót.

Liverpool–Wrexham 1-0, összefoglaló videó:

A Liverpool közösségi oldala Szoboszlaival van tele:

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