Rendkívüli

Döntött a parlament, elkezdheti a munkát a tiszás ÁVH

Rendkívüli

Brutális erejű földrengés rázta meg Japánt, pusztító szökőárra figyelmeztetnek a hatóságok + videó

vitézy dávidf1hungaroringVEKEMagyar Péter

Durván leszerepelt a MÁV-Volán a Magyar Nagydíj idején, Vitézy Dávid törölte el a megoldást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A VEKE szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség is szóvá tette a kínos szervezést.

Munkatársunktól
2026. 07. 28. 10:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Vitézy Dávid lesöpörte az asztalról az M2G projekt terveit, amely az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötését, valamint egy új rákoskeresztúri szárnyvonal kiépítését célozta (Forrás: VEKE)

„Így tékozoljuk el országunk értékeit, amikor sikerül magamutogató bohócokra bízni az ország vezetését. A magyar állam a mostani tízéves szerződés futamideje alatt nagyjából 250 millió dollár jogdíjat fizet és 92 milliárd forintért felújította a létesítményt. Azaz nem lehet azt mondani hogy nincs pénz, mert kétszázmilliárd csak került rá. Bele kellett volna hogy férjen a metró is. Ez üzlet, befektetés, megtérülés. Ráadásul most már elvárás is. Vitézynek nem kellett, nem kell. Miért? Bosszú, féltékenység, meg nem az ő biznisze” – írta a szervezet, egyúttal megjegyezte, a mostani kormánynak csak a Facebook-elérés számít, így mindenkit arra kérnek, hogy lájkolja és kommenteljen is (kulturáltan), hogy a Facebook algoritmusának is megfeleljen a bejegyzés.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Lando Norris, mögöttük a FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekalkotmánybíróság

Az új alkotmánybíró miért illegitim?

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Kérdés, hogy Sonnevend esetében beszélhetünk-e egyáltalán erkölcsi tartásról – vagy csupán egy jól időzített jutalomról, amely a jog minimumán is átlép.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu