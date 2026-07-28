Durván leszerepelt a MÁV-Volán a Magyar Nagydíj idején, Vitézy Dávid törölte el a megoldást

Vitézy Dávid lesöpörte az asztalról az M2G projekt terveit, amely az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötését, valamint egy új rákoskeresztúri szárnyvonal kiépítését célozta (Forrás: VEKE)

„Így tékozoljuk el országunk értékeit, amikor sikerül magamutogató bohócokra bízni az ország vezetését. A magyar állam a mostani tízéves szerződés futamideje alatt nagyjából 250 millió dollár jogdíjat fizet és 92 milliárd forintért felújította a létesítményt. Azaz nem lehet azt mondani hogy nincs pénz, mert kétszázmilliárd csak került rá. Bele kellett volna hogy férjen a metró is. Ez üzlet, befektetés, megtérülés. Ráadásul most már elvárás is. Vitézynek nem kellett, nem kell. Miért? Bosszú, féltékenység, meg nem az ő biznisze” – írta a szervezet, egyúttal megjegyezte, a mostani kormánynak csak a Facebook-elérés számít, így mindenkit arra kérnek, hogy lájkolja és kommenteljen is (kulturáltan), hogy a Facebook algoritmusának is megfeleljen a bejegyzés.