Az új alkotmánybíró miért illegitim?

A Bizottsággal kötött politikai alku eddig jól működött: McGrath illetékes biztos még az alkotmánybírák azonnali hatályú kényszernyugdíjazását sem kifogásolta, pedig az ellentétes az uniós joggal. Brüsszelben az alku működött; Luxembourgban azonban a bírák nem alkusznak. A módosítás az unió joga mellett a jelenleg hatályos Alaptörvényt is több ponton sérti. Nem véletlen, hogy Magyar Péter a parlamenti ülésen magából kikelve bírálta az ellenzéki párt normakontroll-kezdeményezését – mintha a tükör hirtelen túl közel került volna.

A hatályos gyakorlat szerint a Tisza alkotmánybírája ilyen körülmények között nem vehet részt az ellenzéki pártok által benyújtott beadvány elbírálásában. Kérdés, hogy Sonnevend esetében beszélhetünk-e egyáltalán erkölcsi tartásról – vagy csupán egy jól időzített jutalomról, amely a jog minimumán is átlép.