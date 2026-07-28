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Az új alkotmánybíró miért illegitim?

Kérdés, hogy Sonnevend esetében beszélhetünk-e egyáltalán erkölcsi tartásról – vagy csupán egy jól időzített jutalomról, amely a jog minimumán is átlép.

ifj. Lomnici Zoltán avatarja
ifj. Lomnici Zoltán
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alkotmánybíróságalaptörvénygeorg jellinekMagyar Péter 2026. 07. 28. 10:40
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A Bizottsággal kötött politikai alku eddig jól működött: McGrath illetékes biztos még az alkotmánybírák azonnali hatályú kényszernyugdíjazását sem kifogásolta, pedig az ellentétes az uniós joggal. Brüsszelben az alku működött; Luxembourgban azonban a bírák nem alkusznak. A módosítás az unió joga mellett a jelenleg hatályos Alaptörvényt is több ponton sérti. Nem véletlen, hogy Magyar Péter a parlamenti ülésen magából kikelve bírálta az ellenzéki párt normakontroll-kezdeményezését – mintha a tükör hirtelen túl közel került volna.

A hatályos gyakorlat szerint a Tisza alkotmánybírája ilyen körülmények között nem vehet részt az ellenzéki pártok által benyújtott beadvány elbírálásában. Kérdés, hogy Sonnevend esetében beszélhetünk-e egyáltalán erkölcsi tartásról – vagy csupán egy jól időzített jutalomról, amely a jog minimumán is átlép.

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