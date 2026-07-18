Kiskorúak voksai – milyen érvek szólnak mellette és ellene?

Az igazi súlyt azonban nem a statisztikák, hanem a bírói gyakorlat adja meg. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. jegyzőkönyvének 3. cikkét (szabad választásokhoz való jog) értelmezve ismételten hangsúlyozza, hogy az államoknak széles mérlegelési mozgásterük (margin of appreciation) van a választási rendszerek kialakításában – beleértve a minimális választójogi korhatár meghatározását is. Az EJEB nem ír elő konkrét életkort, és nem tekinti alapvető jognak, hogy valaki 16, vagy 17 évesen már szavazhasson. A korhatár ésszerűségét a nemzeti jogalkotóra bízza, feltéve, hogy az összhangban van a demokratikus elvekkel és az érettség objektív kritériumaival.

Még erősebb tanulságot hordoz az amerikai joggyakorlat. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a Roper v. Simmons (2005) ügyben – amely a fiatalkorúak halálbüntetését tiltotta meg – részletesen, tudományos bizonyítékokra támaszkodva fejtette ki, hogy a 18 év alattiak neurológiai és pszichológiai fejlődése miatt jelentősen csökkent érettséggel rendelkeznek. A bíróság kiemelte: a serdülők impulzuskontrollja gyengébb, jobban befolyásolhatók a kortársak és a környezet által, döntéseikben kevésbé képesek hosszú távú következményeket mérlegelni, és személyiségük még nem rögzült. Ezért a legsúlyosabb büntetések kiszabása aránytalan lenne velük szemben.

Ez az érvelés tökéletesen fordítható a választójogra. Ha a legfelsőbb bírói fórum tudományos alapon állapítja meg, hogy a kiskorúak érettsége nem éri el a felnőttekét a legsúlyosabb egyéni felelősségvállalás tekintetében, akkor nehezen indokolható, miért kellene ugyanazokat a személyeket a közösség egészének sorsáról dönteni hagyni. A Roper-ügy óta sorra erősítették meg ezt az elvet a Graham v. Florida és Miller v. Alabama döntések is: a jogrendszer „a gyerekek mások” elv alapján kezeli a fiatalkorúakat – enyhébb felelősséggel, külön eljárásokkal, rehabilitációs hangsúllyal.