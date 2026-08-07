Magyar Péter szerint nem épült tároló, a számok szerint viszont igen

Az Alteo úttörő volt a magyarországi energiatárolásban, igaz, nem állami cég (Fotó: Észak-Magyarország/Bujdos Tibor)

A felsorolásból kiderül, hogy magántőke és állami pénzek is áramoltak a területbe. Látható az is, hogy igazán az utóbbi években lendült fel a szegmens, míg a naperőművi kapacitás már korábban több gigawattos méretűre nőtt. A nagy naperőművek építése a 2010-es évek végén és a 2020-as évek elején már viszonylag jól kiszámítható üzleti modell volt, de a nagy akkumulátoros tárolók akkor még drágák voltak (egy teljes rendszer kiépítése akár 30 százalékkal olcsóbb ma, mint sok évvel ezelőtt), és nem volt egyértelmű, miből termelik ki a beruházás árát.

Négy program indult a tárolás ösztönzéséért

De folytatódik, ami néhány évvel ezelőtt elkezdődött, és az idei év végéig hozzávetőleg 1360 megawatt tárolókapacitás állhat munkába, amit Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője a Világgazdaságnak korábban nyilatkozva érdemi előrelépésnek nevezett. „A napenergia-termelés növekedése következtében alakult ki az a helyzet, hogy nyáron, napsütéses időszakokban Magyarország gyakran villamosenergia-exportőrré válik, mivel a megtermelt energia nem használható fel teljes mértékben belföldön” – ismertette a szakértő, kiemelve, hogy sokszor rendkívül alacsony, esetenként negatív árakon lehet csak eladni ezt a mennyiséget. Ezzel szemben az esti csúcsidőszakban nagyon jelentős, 2–4 GW, magas árú importra szorul az ország.

Erre a kettősségre reagál több, párhuzamosan futó tárolótámogatási program. Összességében a 8,4 gigawatt beépített naperőművi kapacitással rendelkező hazai rendszerbe év végéig hozzávetőleg 1360 MW/2720 MWh léphet be.

A Metároló program keretében mintegy 500 MW/1000 MWh léptékű kapacitás lép be a rendszerbe 2026 tavaszáig;

az energiaintenzív fogyasztók programja legalább 600 MW/1200 MWh kiépítését célozza,

a lakossági szegmensben a Napenergia Plusz program révén körülbelül 60 MW/120 MWh kapacitás valósult meg,

az új Otthoni Energiatároló Programtól pedig további mintegy 200 MW/400 MWh decentralizált kapacitás várható.

Kaderják Péter szerint a számokból jól látszik, hogy ez a tárolói kapacitás egyelőre elsősorban a problémák mérséklésére alkalmas, teljes körű megoldást nem nyújt: a termelés és a fogyasztás időbeli eltéréseinek kezeléséhez további, jelentős volumenű tárolói fejlesztésekre lesz szükség.