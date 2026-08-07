alteomvm balanceMagyar Péter

Magyar Péter szerint nem épült tároló, a számok szerint viszont igen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Magyar Péter szerint az előző Orbán-kormányok mulasztása miatt nem állt rendelkezésre elegendő energiatároló az elmúlt napok energiapiaci krízise idején. Bár a tárolókapacitás egy ideig nem tudta követni a naperőművek építését, az azonban nem igaz, hogy Magyarországon ne hoztak volna létre nagy akkumulátoros tárolókat, vagy hogy az elmúlt években ne indultak volna ilyen beruházásokat ösztönző programok. Ráadásul a következő hónapokban újabb, több mint ezer megawattnyi kapacitás állhat munkába.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 07. 19:18
A régió legnagyobb kapacitású energiatárolója Magyarországon van. Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
20211103 Kazincbarcika fotó: Bujdos Tibor BT Észak-Magyarország Az ALTEO Csoport legújabb kutatás-fejlesztési projektje keretében megvalósuló energiatároló létesítményének ünnepélyes átadó ünnepségére került sor Kazincbarcikán.
Az Alteo úttörő volt a magyarországi energiatárolásban, igaz, nem állami cég (Fotó: Észak-Magyarország/Bujdos Tibor)

A felsorolásból kiderül, hogy magántőke és állami pénzek is áramoltak a területbe. Látható az is, hogy igazán az utóbbi években lendült fel a szegmens, míg a naperőművi kapacitás már korábban több gigawattos méretűre nőtt. A nagy naperőművek építése a 2010-es évek végén és a 2020-as évek elején már viszonylag jól kiszámítható üzleti modell volt, de a nagy akkumulátoros tárolók akkor még drágák voltak (egy teljes rendszer kiépítése akár 30 százalékkal olcsóbb ma, mint sok évvel ezelőtt), és nem volt egyértelmű, miből termelik ki a beruházás árát.

Négy program indult a tárolás ösztönzéséért

De folytatódik, ami néhány évvel ezelőtt elkezdődött, és az idei év végéig hozzávetőleg 1360 megawatt tárolókapacitás állhat munkába, amit Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője a Világgazdaságnak korábban nyilatkozva érdemi előrelépésnek nevezett. „A napenergia-termelés növekedése következtében alakult ki az a helyzet, hogy nyáron, napsütéses időszakokban Magyarország gyakran villamosenergia-exportőrré válik, mivel a megtermelt energia nem használható fel teljes mértékben belföldön” – ismertette a szakértő, kiemelve, hogy sokszor rendkívül alacsony, esetenként negatív árakon lehet csak eladni ezt a mennyiséget. Ezzel szemben az esti csúcsidőszakban nagyon jelentős, 2–4 GW, magas árú importra szorul az ország.

Erre a kettősségre reagál több, párhuzamosan futó tárolótámogatási program. Összességében a 8,4 gigawatt beépített naperőművi kapacitással rendelkező hazai rendszerbe év végéig hozzávetőleg 1360 MW/2720 MWh léphet be.

  • A Metároló program keretében mintegy 500 MW/1000 MWh léptékű kapacitás lép be a rendszerbe 2026 tavaszáig;
  • az energiaintenzív fogyasztók programja legalább 600 MW/1200 MWh kiépítését célozza, 
  • a lakossági szegmensben a Napenergia Plusz program révén körülbelül 60 MW/120 MWh kapacitás valósult meg,
  • az új Otthoni Energiatároló Programtól pedig további mintegy 200 MW/400 MWh decentralizált kapacitás várható.

Kaderják Péter szerint a számokból jól látszik, hogy ez a tárolói kapacitás egyelőre elsősorban a problémák mérséklésére alkalmas, teljes körű megoldást nem nyújt: a termelés és a fogyasztás időbeli eltéréseinek kezeléséhez további, jelentős volumenű tárolói fejlesztésekre lesz szükség.

Van itt még egy érdekes kanyar

Egy gondolat erejéig még vissza kell kanyarodni a lakossági programokhoz. Mint arról beszámoltunk, az Otthoni energiatároló program második üteme parkolópályán van jelenleg, az elsővel kapcsolatban pedig halmozódik a türelmetlenség. Az első ütemet 2026 január 15-én hirdette meg az előző kormány, a második ütem 2026. március 16-án indult, és 2026. szeptember 30-ig tartott volna. Azonban még aznap bejelentették a pályázat felfüggesztését, ezért most tanácstalanok azok a jelentkezők, akiknek még nem bírálták el az első körös pályázatát, illetve azok a kivitelezők, amelyek munkatársakkal és eszközökkel felkészültek az energiatárolók telepítésére. A Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium nem reagált a Világgazdaság megkeresésére. Meglehet, hogy éppen a költözködés miatt.

 

Komment

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

Magamutogatás

Gajdics Ottó avatarja

Vagyunk itt pár millióan, akik szerint az, hogy a miniszterelnök összevissza rohangál, majd kisvideókat gyárt az ámokfutásáról, még nem válságkezelés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu