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Rick Astley nem bízott semmit a véletlenre

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Hatalmas, életrajzi elemekkel tűzdelt koncert-showt vitt a pódiumra a hatvanéves Rick Astley a Paloznaki JazzPiknik első napján. A világsztár semmit sem bízott a véletlenre, a koncertje elején és végén természetesen elnyomta a legnagyobb slágereit, miközben Roy Orbisont, sőt AC/DC-t is játszott. Eközben viszont gondolt a minőségi muzsikára is, csodaszámba menő duettet is énekelt például a háttérvokalistaként szereplő kiváló soul-énekesnővel, Dawn Josephfel.

Haraszti Gyula
2026. 08. 07. 17:50
Forrás: Facebook/Palóznaki Jazzpiknik
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Színpadon a dance-pop és a soul ikonja

A kismarosi együttes balladisztikus hangulatú koncertje után hatalmas stílusugrásra vállalkoztunk, amikor a Fábián Juli színpadról átsétálva a nagyszínpadhoz meghallgattuk a dance-pop és a soul hatvanéves ikonjának előadását. 

Rick Astley esetében ugyanis nem lehet egyszerű koncertről beszélni, mert valójában egy olyan előadóról van szó, aki nemcsak a zenéje révén szórakoztat, hanem magával a színpadi show-jával is, kiegészülve többek között egy csodás vokál szekcióval, illetve két fúvós hölggyel, akik mindenre képesek, a többszólamú kíséretektől kezdve a legmagasabb szintű gospel-betétekig. 

Astley életrajzi elemekkel tűzdelt kis monodrámát visz fel a pódiumra, hol a kongából vesz elő koktélt, hogy koccintson a közönség hölgy tagjaival, hol drámai hangon énekel arról, hogy addig él, amíg egyáltalán énekelni képes. Eközben pedig őszintén bevallja, hogy semmit nem bíz a véletlenre, a koncert elején és végén a két leghíresebb popszámát adja elő: a Together Forevert és a Never Gonna Give You Upot a megboldogult nyolcvanas évekből, hogy nehogy eltűnjön a közönség. A zenekarával aztán a koncert közepén átalakul paródiamesterré, fekete napszemüveget vetet fel a tagokkal, hogy így énekelje el Roy Orbison Pretty Woman című slágerét, később pedig a dob mögé is beül, miután elmeséli, hogy gyermekkorában dobos szeretett volna lenni, és rockot akart játszani. Imádta például az AC/DC-t, úgyhogy az ütős hangszereknél ülve, csapkodva a bőröket és a cintányérokat, azon nyomban bele is csap a Highway To Hellbe a közönség nagy örömére.

Jazzpiknik
Fotó: Facebook/Palóznaki Jazzpiknik

Rick Astleyt azonban nem olyan fából faragták, hogy ne csillogtasson meg valamit a koncertjein a minőségi muzsikálásból is, ami voltaképpen őt is a soul-hangzásokhoz köti. A Cry for Help című nóta közben például olyan duettet énekel a legkiválóbb háttérvokalistával, Dawn Josephfel, amire még sokáig emlékezni fogunk. A brit Dawn Joseph önmagában is különleges tehetség, olyan soul-, R&B- és funk-énekesnő, dalszerző és basszusgitáros, akit már megismerhettünk a The Brand New Heaviesből vagy az MF Robotsból, amelynek alapító tagja is volt.  

Rick Astley koncertje után a tömeg egy része még a helyszínen maradt egy kis táncra, amelyhez a Groove Generation szolgáltatott zenét, de az est megkoronázásaként bele lehetett hallgatni a Loop Doctors kiváló hiphopjába vagy Antonia Vai koncerjébe is. Az indítás tehát remekül sikerült, és a folytatás legalább ennyire szórakoztatónak tűnik. Erre pedig garancia lehet az, hogy ismét világsztárok lépnek fel majd a Paloznaki JazzPikniken: itt koncertezik például Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Deladap, Matt Bianco, Gregory Porter és az Electro Deluxe is. 


 

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