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Schmidt Mária keményen helyretette a Fidesz-kormányt bíráló Egedy Gergelyt

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Tételesen cáfolta Egedy Gergelynek a Nemzeti Együttműködés Rendszerét bíráló állításait Schmidt Mária. A Látószög blogon megjelent publicisztikájában a Terror Háza Múzeum főigazgatója amellett érvel, hogy a professzor figyelmen kívül hagyja az Orbán-kormány gazdasági, nemzetpolitikai és társadalompolitikai eredményeit, ezért írása szerinte nem tekinthető megalapozott kritikának.

Munkatársunktól
2026. 08. 04. 10:04
Forrás: Facebook
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A szerző kitért arra is, hogy a NER szintén jelentős eredményeket ért el a határon túli magyarság támogatásában: egyszerűsített honosítással állampolgárságot adott külhoni magyaroknak, támogatta az oktatási, kulturális és sportintézményeket, valamint a közösségépítést. Schmidt Mária úgy látja, hogy Egedy figyelmen kívül hagyja ezeket az eredményeket, amikor a nemzetpolitika kudarcáról beszél.

Írása végén Schmidt Mária visszautasítja azt a kritikát is, hogy a Fidesz lemondott volna a fiatalokról, illetve korlátozta volna az ellenzék vagy a sajtó működését. A szerző szerint a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége, az otthonteremtési támogatások és a családpolitikai intézkedések ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Úgy véli, Egedy Gergely publicisztikája nem megalapozott kritika, hanem politikailag motivált támadás a korábbi kormányzattal szemben.

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