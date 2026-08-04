Schmidt Mária keményen helyretette a Fidesz-kormányt bíráló Egedy Gergelyt

A szerző kitért arra is, hogy a NER szintén jelentős eredményeket ért el a határon túli magyarság támogatásában: egyszerűsített honosítással állampolgárságot adott külhoni magyaroknak, támogatta az oktatási, kulturális és sportintézményeket, valamint a közösségépítést. Schmidt Mária úgy látja, hogy Egedy figyelmen kívül hagyja ezeket az eredményeket, amikor a nemzetpolitika kudarcáról beszél.

Írása végén Schmidt Mária visszautasítja azt a kritikát is, hogy a Fidesz lemondott volna a fiatalokról, illetve korlátozta volna az ellenzék vagy a sajtó működését. A szerző szerint a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége, az otthonteremtési támogatások és a családpolitikai intézkedések ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Úgy véli, Egedy Gergely publicisztikája nem megalapozott kritika, hanem politikailag motivált támadás a korábbi kormányzattal szemben.