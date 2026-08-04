Nagyot szakíthat a Tisza Párt azzal, hogy Magyar Péter tájékoztatóit szinte csak a közösségi médiában lehet követni

Ezzel kapcsolatban írásban megkerestük a kormányfőt és annak tisztázására is küldtünk kérdéseket, hogy származik-e valamilyen formában bevétele a YouTube-csatornájából, amennyiben érkezik válasz, közöljük. Arról is érdeklődtünk, hogy a csatornán található videókba összesen eddig nagyjából mennyi közpénzt öltek.