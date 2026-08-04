miniszterelnöktisza pártfilep dávidMagyar Péter

Nagyot szakíthat a Tisza Párt azzal, hogy Magyar Péter tájékoztatóit szinte csak a közösségi médiában lehet követni

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Jelentős bevételt termelhet Magyar Péte YouTube-csatornája, amelyet csaknem félmillióan követnek, és amelyen rendszeresen jelennek meg a kormány hivatalos logójával ellátott videók. Bár a YouTube nem hozza nyilvánosságra, mely csatornák részesülnek hirdetési bevételből, több jel is arra utal, hogy a miniszterelnök felülete használja a platform monetizációs szolgáltatásait. A csatornán ugyanis a YouTube Shopping felületén a Tisza Párt webshopjának termékei is megjelennek, ami szakértő szerint a monetizációs rendszerhez való kapcsolódásra utalhat. Ha a kormányfő YouTube csatornájához érkezik bevétel a tech-cégtől, az azért lehet aggályos, mert a videók immáron részben vagy egészben közpénzből készülhetnek.

Kárpáti András
2026. 08. 04. 5:32
Forrás: Facebook
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Ezzel kapcsolatban írásban megkerestük a kormányfőt és annak tisztázására is küldtünk kérdéseket, hogy származik-e valamilyen formában bevétele a YouTube-csatornájából, amennyiben érkezik válasz, közöljük. Arról is érdeklődtünk, hogy a csatornán található videókba összesen eddig nagyjából mennyi közpénzt öltek. 

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