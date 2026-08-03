Halálos örökséget hozott felszínre az aszály
Ahogy apadnak a folyók, úgy kerülnek elő a múlt halálos emlékei. Az extrém alacsony vízállás miatt az elmúlt hetekben több helyen is második világháborús bombákat és gránátokat találtak a Duna medrében: Százhalombattán 27 robbanótest került elő, Budapesten a Margit hídnál is tűzszerészeti intézkedésre volt szükség, Gödnél pedig öt kézigránátot semmisítettek meg. Horváth József tábornok lapunknak nyilatkozva arra figyelmeztetett: a régi robbanószerek ma is képesek ölni, ezért aki ilyet talál, semmiképpen ne nyúljon hozzá.
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