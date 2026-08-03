Hankó Balázs szerint volt kollégáiból akarnak kicsikarni terhelő vallomást a kényszerintézkedésekkel

Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a közvéleménynek joga van megismerni az igazságot, ugyanakkor szerinte senkinek – különösen vezető politikusoknak – nincs joga ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnösnek állítson be bárkit. Mint fogalmazott, a büntetőjogi felelősségről kizárólag a bíróság dönthet, nem pedig a közösségi média, a sajtó vagy a politikai ellenfelek.

A volt kulturális és innovációs miniszter közölte azt is, hogy jogi képviselőjén, dr. Tóth M. Gábor ügyvéden keresztül hétfőn részletes észrevételt nyújtott be a Főügyészséghez. Nyilatkozatát azzal zárta, hogy továbbra is együttműködik a hatóságokkal és vállalja a felelősséget tetteiért, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg.