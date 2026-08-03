Hankó Balázs szerint volt kollégáiból akarnak kicsikarni terhelő vallomást a kényszerintézkedésekkel

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Új, de csak az ő fejében létező jogkörrel ruházta fel a miniszterelnök a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget

hankó balázsnyilatkozatmentelmi jogminiszterfőügyészség

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Politikai indíttatású eljárásról és előre eldöntöttnek tűnő letartóztatási szándékról beszélt hétfőn kiadott nyilatkozatában Hankó Balázs. A volt kulturális és innovációs miniszter szerint nem követett el bűncselekményt, együttműködik a hatóságokkal, és a mentelmi jogának eddigi fel nem függesztése is azt bizonyítja, hogy vele szemben nincs olyan adat, amely megalapozná a gyanúsítást.

Gábor Márton
2026. 08. 03. 16:05
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Forrás: Facebook/Hankó Balázs
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Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a közvéleménynek joga van megismerni az igazságot, ugyanakkor szerinte senkinek – különösen vezető politikusoknak – nincs joga ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnösnek állítson be bárkit. Mint fogalmazott, a büntetőjogi felelősségről kizárólag a bíróság dönthet, nem pedig a közösségi média, a sajtó vagy a politikai ellenfelek.

A volt kulturális és innovációs miniszter közölte azt is, hogy jogi képviselőjén, dr. Tóth M. Gábor ügyvéden keresztül hétfőn részletes észrevételt nyújtott be a Főügyészséghez. Nyilatkozatát azzal zárta, hogy továbbra is együttműködik a hatóságokkal és vállalja a felelősséget tetteiért, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy bárkit feltételezések vagy politikai indulatok alapján ítéljenek meg.

Borítókép: Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője (Forrás: Facebook/Hankó Balázs)

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