Volt ukrán kormánytisztviselő: botrányos a helyzet az óvóhelyeken

Ukrajna és Finnország 2025 májusában indította el a Polgári Védelmi Menedék Koalíciót, hogy segítsen megvalósítani Ukrajna polgári védelmi stratégiáját 2034-ig. A koalíció november 27-i alakuló ülésén a tagok több mint 22 millió eurót ígértek az óvóhelyek építésének és korszerűsítésének támogatására.

Dmitro Lubinec, Ukrajna emberi jogi biztosa júniusban azt nyilatkozta, hogy hivatala országszerte 1066 óvóhelyet ellenőrizett, és 93 százalékukban hiányosságokat talált

– írja a The Ukrainian Week.

Néhányuk zárva volt, elárasztotta a víz, vagy más módon volt használhatatlan, míg más óvóhelyek a fogyatékkal élők számára nem voltak elérhetők – jelentette a hírügynökség.

Mi a probléma az óvóhelyekkel?

Szerhij Koreckij miniszterelnök július 30-án országos ellenőrzést rendelt el a polgári védelmi óvóhelyeken egy nagyobb orosz rakétatámadást követően, miután jelentések szerint egyes civilek nem tudtak bejutni az óvóhelyekre a támadás során. A Reuters szerint Kijev több milliárd hrivnyát költött óvóhelyekre Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta.