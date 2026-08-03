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Volt ukrán kormánytisztviselő: botrányos a helyzet az óvóhelyeken

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megismételte felhívását az amerikai gyártmányú Patriot rakéták telepítésére, miután orosz rakéta- és dróntűz érte Kijevet legalább tíz ember halálát és több tucatnyi sérülést okozva – közölték ukrán források. Egy volt ukrán kormánytisztviselő azonban arról beszélt, hogy Ukrajna polgári védelmi válsága messze túlmutat a légvédelemen, és „botrányos helyzeteket” emlegetett egy kiterjedt óvóhely-vizsgálat után.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 03. 13:09
Óvóhely Kijevben Fotó: OLEKSII FILIPPOV Forrás: AFP
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Ukrajna és Finnország 2025 májusában indította el a Polgári Védelmi Menedék Koalíciót, hogy segítsen megvalósítani Ukrajna polgári védelmi stratégiáját 2034-ig. A koalíció november 27-i alakuló ülésén a tagok több mint 22 millió eurót  ígértek az óvóhelyek építésének és korszerűsítésének támogatására.

Dmitro Lubinec, Ukrajna emberi jogi biztosa júniusban azt nyilatkozta, hogy hivatala országszerte 1066 óvóhelyet ellenőrizett, és 93 százalékukban hiányosságokat talált 

– írja a The Ukrainian Week.

Néhányuk zárva volt, elárasztotta a víz, vagy más módon volt használhatatlan, míg más óvóhelyek a fogyatékkal élők számára nem voltak elérhetők – jelentette a hírügynökség.

Mi a probléma az óvóhelyekkel?

Szerhij Koreckij miniszterelnök július 30-án országos ellenőrzést rendelt el a polgári védelmi óvóhelyeken egy nagyobb orosz rakétatámadást követően, miután jelentések szerint egyes civilek nem tudtak bejutni az óvóhelyekre a támadás során. A Reuters szerint Kijev több milliárd hrivnyát költött óvóhelyekre Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta. 

People take shelter at a metro station during Russian missile strike on Kyiv, early on July 30, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes on Kyiv killed at least one person, authorities said on July 30, after Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned of Moscow launching another massive attack overnight. (Photo by OLEKSII FILIPPOV / AFP)
Fotó: AFP

Vitalij Klicsko polgármester elmondta, hogy a város több mint 1,1 milliárd hrivnyát különített el menedékhelyek javítására 2026-ban, miután 2022 és 2025 között nagyjából 7 milliárd hrivnyát költött. Klicsko július közepén elrendelte annak ellenőrzését is, hogy a járási közigazgatások hogyan használták fel ezeket az alapokat.

Vannak, akik fürdőszobákban vagy folyosókon keresnek menedéket, amelyek kevés vagy semmilyen védelmet nem nyújtanak a közvetlen találattal szemben. Mások a pincékbe költöznek, kockáztatva, hogy a romok maguk alá temetik őket 

– jelentette a Reuters.

Egy nő azt mondta, hogy a kutyája miatt nem engedték be a menhelyre, míg egy másik azt mondta, hogy hotelszobát kell bérelnie, hogy be tudjon jutni a menhelyre. Sokan mások inkább a földalatti parkolóházakban alszanak, jelentette a lap. „Több ezer óvóhely nem felel meg az alapvető előírásoknak, és a frontvonalbeli régiókban található tucatnyi faluból és városból rendszeresen jelentenek be kötelező evakuálásokat, mivel Oroszország kiterjeszti tűzellenőrzését” – magyarázta Mendel, és hozzátette:

Ukrajna polgári lakossága nagyrészt védtelen, nemcsak a rakéták hiánya miatt, hanem amiatt is, hogy nincs olyan átfogó rendszer, amely megbízható menedéket és a túléléshez szükséges eszközöket biztosítana az embereknek.

Zelenszkij július végén az Axiosnak elmondta , hogy a tél beállta előtt körülbelül 300 Patriot elfogó vadászgépből álló sürgősségi szállítmányt kért Trumptól, mondván, hogy Ukrajnának „már tegnap szüksége volt a Patriotokra”, és figyelmeztetett, hogy hazai előállításuk egy–öt évig is eltarthat.

„Nem vagyok biztos benne, hogy 300 Patriot rakéta hasznos lenne. Oroszország fokozta az irányított légibombák használatát a frontvonalbeli régiókban, Szumi északi részétől Herszon déli részéig, kiterjesztve a tűzirányítását. Ezt egyetlen rakétarendszer sem tudja megállítani” – mondta Mendel, és figyelmeztetett, Ukrajna polgári védelmi rendszerének átfogó átalakítása nélkül az ország egyre súlyosabb humanitárius helyzettel néz szembe.

Borítókép: Óvóhely Kijevben (Fotó: AFP)

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