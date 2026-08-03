Az embereknek eddig sikerült megmenteniük az országot az összeomlástól, még nem kell teljesen leállítani Paksot

miniszterelnökvízszintpaksi atomerőműMagyar Péter

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Magyar Péter jó hírekről számolt be.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 03. 9:34
Fotó: Mirkó István
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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