Van, ahol pánikszerűen vásárolják a palackozott vizet – tartanak a vízhiánytól
Megkedődtek a pánikvásárlások, jól járnak az ásványvíz és ballonos víz forgalmazók az extrém hőhullámmal. Az egyik kereskedelmi szakszervezet ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs ok a készletfelhalmozásra, az üzletek ellátás biztosított és folyamatos.
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