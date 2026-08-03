A tiszás energiabingó egy sötét politikai trükk tünete
Energiatudatos bingóval nézik hülyének az embereket – ezzel bírálta a Tisza-kormányt Szűcs Gábor fideszes képviselő. Szerinte miközben az ország energiaválsággal küzd, a kabinet ahelyett, hogy saját felelősségével számolna el, arra ösztönzi az embereket, hogy húzzák ki a tévét, a telefontöltőt vagy használják a lépcsőt a lift helyett. Deák Dániel politológus szerint ezzel a kormány a közvélemény figyelmét is saját döntéseiről a lakosság viselkedésére tereli.
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