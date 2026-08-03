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Honfitársa rosszullétét is kihasználva 16 évesen csúcsra ért a debütáns

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Profi karrierje során először szerepelt WTA-verseny főtábláján, rögtön meg is nyerte a tornát a 16 éves orosz teniszezőnő. Krisztina Ljutova a memphisi kemény pályás viadalon menetelt egészen a trófeáig.

Wiszt Péter
2026. 08. 03. 9:07
MEMPHIS, TENNESSEE - AUGUST 02: Kristina Liutova react after defeating Darja Vidmanova of the Czech Republic during the WTA 250 Memphis Classic finals at Leftwich Tennis Center on August 02, 2026 in Memphis, Tennessee. Justin Ford/Getty Images/AFP (Phot
Krisztina Liutova 16 évesen WTA-tornagyőztes lett Fotó: Getty Images via AFP/Justin Ford
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Hétfőtől ugyanakkor már a következő, montréali mestertorna főtáblás küzdelmei is folytatódnak, miután vasárnap néhány mérkőzéssel meg is kezdődtek. A nőknél elitebb mezőny gyűlt össze, itt magyarként Bondár Anna az ukrán Anhelina Kalinyina, míg Udvardy Panna a német Eva Lys ellen kezd a legjobb 64 közé jutásért. A férfiak közt mások mellett Jannik Sinner, Carlos Alcaraz és Novak Djokovics sem nevezett, hiányukban Alexander Zverev a favorit első kiemeltként. Az első fordulóban Fucsovics Mártonra a francia Corentin Moutet vár, Marozsán Fábián pedig a japán Mocsizuki Sintaróval kezd. 

Ami az e heti challengerversenyek magyar indulóit illeti, Gálfi Dalma Varsóban német, Piros Zsombor Hagenben spanyol riválissal találkozik a nyitókörben.

 

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