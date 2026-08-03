Honfitársa rosszullétét is kihasználva 16 évesen csúcsra ért a debütáns

Hétfőtől ugyanakkor már a következő, montréali mestertorna főtáblás küzdelmei is folytatódnak, miután vasárnap néhány mérkőzéssel meg is kezdődtek. A nőknél elitebb mezőny gyűlt össze, itt magyarként Bondár Anna az ukrán Anhelina Kalinyina, míg Udvardy Panna a német Eva Lys ellen kezd a legjobb 64 közé jutásért. A férfiak közt mások mellett Jannik Sinner, Carlos Alcaraz és Novak Djokovics sem nevezett, hiányukban Alexander Zverev a favorit első kiemeltként. Az első fordulóban Fucsovics Mártonra a francia Corentin Moutet vár, Marozsán Fábián pedig a japán Mocsizuki Sintaróval kezd.

Ami az e heti challengerversenyek magyar indulóit illeti, Gálfi Dalma Varsóban német, Piros Zsombor Hagenben spanyol riválissal találkozik a nyitókörben.