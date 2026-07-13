Jannik Sinner a 87-et már elérte, de a 228-as átoktól még nem szabadul

Már 2019-ben látszott, hogy sokra viheti. Fotó: AFP/Marco Bertorello

2024-ben és 2025-ben Sinner összesen 131 összecsapást nyert meg, és csupán 12 alkalommal szenvedett vereséget – ebből hétszer Carlos Alcaraztól. Idén 44-3 a mutatója, és a spanyol sérülésének is köszönhetően eddig csak egy tétmérkőzést vívtak egymás ellen, azt otthonában, Monte-Carlóban az olasz nyerte. Az végül az egyik lett azon tornák közül, amelyen később diadalmaskodott, 2026-ban ugyanis már hat trófeánál jár, annyinál, mint amennyit tavaly év végéig gyűjtött. Sorozatban hat megnyert mesterversenynél is jár, ez a szám augusztus elején Montréalban tovább emelkedhet. Amilyen formát mutatott Wimbledonban, az alapján ez abszolút nem irreális a világelsőként a 79. hetét megkezdő játékostól.

Már a siker módját is Novak Djokovicséhoz hasonlítják

– Tökéletesen megérdemelte a győzelmet, fantasztikus játékkal védte meg a címét. Megvan benne a legnagyobbaknak az a képessége, hogy mindig tudják, hogyan kerekedjenek felül. Sinner a torna folyamán folyamatosan javult, a Djokovics elleni teljesítménye az elődöntőben, és a mai produkciója is világklasszis volt – mondta róla az egykori teniszező, Tim Henman Zverev legyőzése után. A korábbi wimbledoni bajnok Marion Bartoli is méltatta Sinnert a döntőt követően: –

Azt hiszem, a következő tíz-tizenöt év Novakját láttuk.

Minden nehézséget le tudott küzdeni, és mindig előhúzott valamilyen extra megoldást, amikor szükség volt rá. Ez engem Novak Djokovicsra emlékeztet – nyilatkozta Bartoli.

Utóbbi még két éve is elképzelhetetlennek tűnt, hiszen karrierje első évei után Jannik Sinnert sokan olyan alapvonal-játékosnak bélyegezték meg, aki képtelen változatosan, az ellenfélnek kiszámíthatatlan módon teniszezni.