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Jannik Sinner a 87-et már elérte, de a 228-as átoktól még nem szabadul

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A világelső megvédte címét a férfiak egyéni versenyében a wimbledoni teniszbajnokságon, miután a vasárnapi fináléban 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4-re legyőzte a német Alexander Zverevet. Szerencséjére 228 perc alatt tette meg mindezt. Jannik Sinner a leggyengébb borításán, füvön tért vissza a csúcsra a legutóbbi két, rosszabbul sikerült Grand Slam-torna után, és úgy tűnik, az adogatása is már végleg a világelithez tartozik. Zverev ellen mindenképpen: sorozatban 87 megnyert szervajátéknál jár a némettel szemben.

Wiszt Péter
2026. 07. 13. 8:28
Jannik Sinner másodszor is Wimbledon bajnoka lett Fotó: DPA/Frank Molter
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Már 2019-ben látszott, hogy sokra viheti
Már 2019-ben látszott, hogy sokra viheti. Fotó: AFP/Marco Bertorello

2024-ben és 2025-ben Sinner összesen 131 összecsapást nyert meg, és csupán 12 alkalommal szenvedett vereséget – ebből hétszer Carlos Alcaraztól. Idén 44-3 a mutatója, és a spanyol sérülésének is köszönhetően eddig csak egy tétmérkőzést vívtak egymás ellen, azt otthonában, Monte-Carlóban az olasz nyerte. Az végül az egyik lett azon tornák közül, amelyen később diadalmaskodott, 2026-ban ugyanis már hat trófeánál jár, annyinál, mint amennyit tavaly év végéig gyűjtött. Sorozatban hat megnyert mesterversenynél is jár, ez a szám augusztus elején Montréalban tovább emelkedhet. Amilyen formát mutatott Wimbledonban, az alapján ez abszolút nem irreális a világelsőként a 79. hetét megkezdő játékostól.

Már a siker módját is Novak Djokovicséhoz hasonlítják

– Tökéletesen megérdemelte a győzelmet, fantasztikus játékkal védte meg a címét. Megvan benne a legnagyobbaknak az a képessége, hogy mindig tudják, hogyan kerekedjenek felül. Sinner a torna folyamán folyamatosan javult, a Djokovics elleni teljesítménye az elődöntőben, és a mai produkciója is világklasszis volt – mondta róla az egykori teniszező, Tim Henman Zverev legyőzése után. A korábbi wimbledoni bajnok Marion Bartoli is méltatta Sinnert a döntőt követően: –

Azt hiszem, a következő tíz-tizenöt év Novakját láttuk. 

Minden nehézséget le tudott küzdeni, és mindig előhúzott valamilyen extra megoldást, amikor szükség volt rá. Ez engem Novak Djokovicsra emlékeztet – nyilatkozta Bartoli.

Utóbbi még két éve is elképzelhetetlennek tűnt, hiszen karrierje első évei után Jannik Sinnert sokan olyan alapvonal-játékosnak bélyegezték meg, aki képtelen változatosan, az ellenfélnek kiszámíthatatlan módon teniszezni. 

Négy szoros szettben győzte le Alexander Zverevet a wimbledoni döntőben
Négy szoros szettben győzte le Alexander Zverevet a wimbledoni döntőben. Fotó: DPA/Frank Molter

Később más kritikákat is jócskán kapott, miután 2025 tavaszán három hónapos eltiltással sújtották, amiért a szervezetében az anabolikus szteroidok közé tartozó klosztebolt mutattak ki kis mennyiségben. Abból az időszakból úgy tért vissza, hogy az adogatásai egyértelműen feljavultak. Ennek is a segítségével a következő három Grand Slam-tornán egyaránt döntőt játszott, mindegyiket Alcaraz ellen. Egyet tudott csak megnyerni, pedig a Roland Garros fináléjában is volt három mérkőzéslabdája, amikor épp 3 óra 45 perce tartott a találkozó. Miután azt a gémet a spanyol megfordította, már a statisztikák is Sinner ellen szóltak. Addig ugyanis pályafutása során 3 óra 48 perces volt a leghosszabb összecsapás, amit meg tudott nyerni.

Ez pedig azóta sem változott, sőt az idei Australian Open-elődöntő óta már kilencnél jár azon 228 percnél hosszabb mérkőzések száma, amelyeket Jannik Sinner elveszített.

Mindezt kilencből, vagyis nulla siker mellett.

Jannik Sinner 228 perc feletti (elveszített) mérkőzései:

  • 2025-ös Roland Garros, döntő, Carlos Alcaraz, 5 óra 29 perc
  • 2023-as Roland Garros, 2. forduló, Daniel Altmaier, 5 óra 26 perc
  • 2022-es US Open, negyeddöntő, Carlos Alcaraz, 5 óra 15 perc
  • 2023-as US Open, nyolcaddöntő, Alexander Zverev, 4 óra 41 perc
  • 2024-es Roland Garros, elődöntő, Carlos Alcaraz, 4 óra 9 perc 
  • 2026-os Australian Open, elődöntő, Novak Djokovics, 4 óra 9 perc
  • 2024-es wimbledoni torna, negyeddöntő, Danyiil Medvegyev, 4 óra 0 perc
  • 2023-as Australian Open, nyolcaddöntő, Sztefanosz Cicipasz, 4 óra 0 perc
  • 2021-es Australian Open, 1. forduló, Denis Shapovalov, 3 óra 55 perc

Vasárnap Zverev ellen ismét 3 óra 45 perc elteltével jutott bajnoki labdához, és ezúttal azt ki is használta. Mivel adogatott, ez kevésbé volt meglepő. Nem elég ugyanis, hogy immáron a legutóbbi tíz egymás elleni összecsapásukat a 24 éves Sinner nyerte, ráadásul 

tavaly október óta sorozatban 87-szer (!) hozta az adogatását a német ellen,

és ezekben a gémekben mindösszesen 13 bréklabdát kellett hárítania.

– Újra megmutattad, hogy miért te vagy a világ legjobb játékosa. Nagyszerű volt veled megmérkőzni itt a centerpályán a döntőben, hatalmas megtiszteltetés ez nekem. A mérkőzés nem az én számításaim szerint alakult, de szívből gratulálok – üzent neki az idén Garros-győztes Alexander Zverev a vasárnapi finálé után.

Jannik Sinnerben már sokan, sokszor kételkedtek. A Djokovics és a Cerúndolo elleni idei veresége, valamint a Miomir Kecmanovics elleni wimbledoni nyitókörös szenvedése talán saját maga is. Az elmúlt két hétben viszont – ahogy Zverev is fogalmazott – megmutatta, hogy továbbra is ő a legjobb. Fizikálisan és mentálisan is. Már csak a 228 perces átkot kéne valahogy megtörnie, ha legközelebb sor kerül rá.

 

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