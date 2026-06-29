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Sinner vérző lábbal szenvedett Djokovics honfitársa ellen Wimbledon centerpályáján

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A hagyományoknak megfelelően a férfi egyes címvédője, jelen esetben Jannik Sinner vívta a wimbledoni tenisztornán a centerpálya első mérkőzését. Díszlépéses visszatérésről azonban szó sem volt: a világelső Sinner kétszer is szetthátrányba került a szerb Miomir Kecmanovics ellen, de végül megmenekült. Novak Djokovics azért így is hálás lehet honfitársának, hogy fárasztotta a fő esélyes Sinnert. Drámai körülmények között esett ki a kiemeltek közül Andrej Rubljov és az idei Roland Garros-döntős Maja Chwalinska.

Koczó Dávid
2026. 06. 29. 18:08
Jannik Sinner már Wimbledon első fordulójában, a szerb Miomir Kecmanovics ellen komoly gondba került Fotó: AFP/Glyn Kirk
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Meglepetések és drámák Wimbledon első fordulójában

Két magasan kiemelt játékos Sinner fordítása ellenére is kiesett a férfiaknál, igaz, Casper Ruud (11.) búcsúja a korábbi wimbledoni elődöntős Hubert Hurkacz ellen füvön nem igazán meglepő. Az már inkább, hogy az orosz Andrej Rubljov (12.) kikapott honfitársától, Roman Szafjullintől, utóbbi 14-12-re nyerte a döntő szett szuper tie breakjét.

A 16. kiemelt Learner Tien viszont négy játszmában túljutott a cseh Svrcinán, így az amerikai lesz Fucsovics Márton ellenfele a második körben. A magyar teniszező mindössze másfél szettet játszott, mielőtt a francia Luca Van Assche kezet nyújtott neki.

A női versenyben is történt sérülés: a Roland Garroson a selejtezőből a döntőig jutott, így Wimbledonban már kiemelt Maja Chwalinska 6:2, 5:2-re vezetett, s meccslabdánál csúszott el. Bár a lengyel végigküzdötte ezután a meccset, kiesett a thaiföldi Mananchaya Sawangkaew ellen. Pályára sem lépett a britek két legnagyobb reménysége: Emma Raducanu és Jack Draper egyaránt az utolsó pillanatban visszalépett a hazai Grand Slam-tornájától.

 

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