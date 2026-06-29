Sinner vérző lábbal szenvedett Djokovics honfitársa ellen Wimbledon centerpályáján

Meglepetések és drámák Wimbledon első fordulójában

Két magasan kiemelt játékos Sinner fordítása ellenére is kiesett a férfiaknál, igaz, Casper Ruud (11.) búcsúja a korábbi wimbledoni elődöntős Hubert Hurkacz ellen füvön nem igazán meglepő. Az már inkább, hogy az orosz Andrej Rubljov (12.) kikapott honfitársától, Roman Szafjullintől, utóbbi 14-12-re nyerte a döntő szett szuper tie breakjét.

A 16. kiemelt Learner Tien viszont négy játszmában túljutott a cseh Svrcinán, így az amerikai lesz Fucsovics Márton ellenfele a második körben. A magyar teniszező mindössze másfél szettet játszott, mielőtt a francia Luca Van Assche kezet nyújtott neki.