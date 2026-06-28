Wimbledon csalódott a teniszezőkben, akik a torna alatt is tüntetni fognak

– Mi nem a százalékokat nézzük, nem gondoljuk, hogy ez a megfelelő számítás. Ez kizárólag a bevételen alapul, miközben minden költséget figyelmen kívül hagy, így nem lehet céget vezetni – nyilatkozta a wimbledoni tenisztornának otthont adó All England Club vezetője, Deborah Jevans, aki hozzátette: bízik benne, hogy a játékosok értékelik a wimbledoni infrastruktúra fejlesztését, amelyre szintén a torna bevételeiből jut pénz.

Szabalenka, Sinner és a többiek tüntetnek

A játékosokat mindez nem hatotta meg. Szabalenka Párizsban tizenöt perc után félbeszakította a torna előtti sajtótájékoztatóját, de Sinner és Swiatek sem volt hajlandó ennél több időt tölteni a médiakötelezettségekkel.

Wimbledonban még tovább mennek a tüntető játékosok: a torna teljes első hetében tartják magukat a tizenöt perces tüntetéshez, amely a teniszezők által kevesellt tizenöt százalékos részesedést szimbolizálja.

„Meglepettek és csalódottak vagyunk” – reagált közleményben az All England Club, amely azt is kiemelte: a tavalyi év végén játékosbizottság felállítását szorgalmazták, amely a pénzdíjak ügyében is együttműködhetett volna a wimbledoni szervezőkkel, a teniszezők viszont erre nem voltak nyitottak. A játékosok ezzel szemben azt állítják: nem kaptak érdemi reakciót sem a nyereményekkel, sem a szervezéssel kapcsolatos panaszaikra.