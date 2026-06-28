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Wimbledon csalódott a teniszezőkben, akik a torna alatt is tüntetni fognak

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A teniszezők továbbra sem elégedettek azzal a pénzdíjjal, amelyet a Grand Slam-tornák biztosítanak nekik. A Roland Garros után Wimbledon alatt is tüntetnek a játékosok, akikben az angol szervezők csalódtak. Wimbledon minden korábbinál nagyobb összeggel, húsz százalékkal növelte a tavalyihoz képest az összdíjazást.

Koczó Dávid
2026. 06. 28. 6:40
Arina Szabalenka, a női világelső teniszező már a Grand Slam-bojkott lehetőségét is belengette, Wimbledonban egyelőre finomabb tüntetés egyik élharcosa lesz Fotó: Northfoto/PA Wire/Adam Davy
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– Mi nem a százalékokat nézzük, nem gondoljuk, hogy ez a megfelelő számítás. Ez kizárólag a bevételen alapul, miközben minden költséget figyelmen kívül hagy, így nem lehet céget vezetni – nyilatkozta a wimbledoni tenisztornának otthont adó All England Club vezetője, Deborah Jevans, aki hozzátette: bízik benne, hogy a játékosok értékelik a wimbledoni infrastruktúra fejlesztését, amelyre szintén a torna bevételeiből jut pénz.

Szabalenka, Sinner és a többiek tüntetnek

A játékosokat mindez nem hatotta meg. Szabalenka Párizsban tizenöt perc után félbeszakította a torna előtti sajtótájékoztatóját, de Sinner és Swiatek sem volt hajlandó ennél több időt tölteni a médiakötelezettségekkel.

Wimbledonban még tovább mennek a tüntető játékosok: a torna teljes első hetében tartják magukat a tizenöt perces tüntetéshez, amely a teniszezők által kevesellt tizenöt százalékos részesedést szimbolizálja.

„Meglepettek és csalódottak vagyunk” – reagált közleményben az All England Club, amely azt is kiemelte: a tavalyi év végén játékosbizottság felállítását szorgalmazták, amely a pénzdíjak ügyében is együttműködhetett volna a wimbledoni szervezőkkel, a teniszezők viszont erre nem voltak nyitottak. A játékosok ezzel szemben azt állítják: nem kaptak érdemi reakciót sem a nyereményekkel, sem a szervezéssel kapcsolatos panaszaikra.

Djokovics esélyét növeli a wimbledoni balhé?

A teniszezők tüntetése egyelőre a játékra nem lesz közvetlen hatással, ugyanakkor érdekes kérdés, hogy Sinnerék figyelmét mennyire osztja meg a pályán kívül folytatott küzdelem.

S itt érdemes megemlíteni, hogy miközben Párizsban sokan csatlakoztak az akcióhoz, Novak Djokovics nem. A szerb idére feladta a játékos-érdekképviseleti ambícióit, s úgy tűnik, nem ért egyet Szabalenkáékkal – vagy éppen csak abból akar versenyelőnyt kovácsolni a 25. Grand Slam-címére vágyó klasszis, hogy kimarad a balhéból.

A wimbledoni tenisztorna hétfőn kezdődik, a sorsolásról itt írtunk bővebben.

 

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