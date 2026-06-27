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Djokovics a távolmaradásával sokkolt, Sinner új eszközzel készül Wimbledon előtt

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Tegnap elkészítették a wimbledoni tenisztorna sorsolását. A címvédő Jannik Sinner és a Grand Slam-csúcstartó Novak Djokovics az elődöntőben futhat össze. Sem Sinner, sem Djokovics nem játszott meccset a Roland Garros óta, amely mindkettejük számára csalódást jelentett. Marozsán Fábián és Bondár Anna argentin, Fucsovics Márton francia, Udvardy Panna orosz ellenfelet kapott az első fordulóra. Nagy talány, hogy a nők között mire lesz képes Arina Szabalenka, Iga Swiatek, s persze leginkább Serena Williams.

Koczó Dávid
2026. 06. 27. 6:15
Az idei wimbledoni tenisztorna talán Novak Djokovics legjobb esélye, hogy megszerezze a 25. Grand Slam-trófeáját Fotó: AFP/Adrian Dennis
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Második kiemeltként és immár Grand Slam-bajnokként Alexander Zverevet sem szabad leírni, de neki egyértelműen Wimbledon a leggyengébb GS-tornája, a másik három helyszínen már volt döntős, itt még negyeddöntős sem, tavaly egyenesen az első fordulóban búcsúzott.

Marozsán és Fucsovics együtt párosozik

Marozsán Fábián a wimbledoni sorsolás napján még Mallorcán játszott ATP-torna-elődöntőt , 5:7, 6:2, 6:4-re kapott ki a spanyol Alejandro Davidovich Fokinától, akivel Wimbledonban a második fordulóban csaphat össze. Az első fordulóra Marozsán és Fucsovics Márton is verhető ellenfelet kapott, előbbi az argentin Agustín Tirante, utóbbi a francia Luca Van Assche személyében. Adott esetben Marozsán és Fucsovics a harmadik fordulóban egymás ellen játszana, de ha ez nem is jön össze, akkor is láthatjuk őket egyszerre a pályán, a két magyar teniszező ugyanis párosban együtt szerepel, az első fordulóban a Buse, Trungelliti perui, argentin duó vár rájuk.

Női egyesben is két magyar szerepel a főtáblán, Udvardy Panna a tizennyolcadik kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrova, Bondár Anna az argentin Solana Sierra ellen kezd, a két riválisban közös, hogy tavaly egészen a nyolcaddöntőig jutottak Wimbledonban. Párosban Bondár a lengyel Magdalena Frech oldalán a Hunter, McNally (ausztrál, amerikai, 14.), Udvardy a holland Isabelle Haverlaggal a Sztarodubceva, Stearns (ukrán, amerikai), míg Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad 16. kiemelt párosa a N. Kicsenok, Ninomija (ukrán, japán) kettős ellen kezd.

Mire lehet képes Serena Williams Wimbledonban?

Női egyesben Iga Swiatek a címvédő, de rossz formája miatt már a lengyel sajtó is kikezdte, s Taylor Townsend személyében veszélyes első körös ellenfelet kapott. Az első kiemelt Arina Szabalenka legutóbbi két veresége alkalmával egyaránt 6:0-ra bukta el a döntő játszmát, ő a harmadik fordulótól kezdve akár folyamatosan Grand Slam-bajnokok ellen küzdhet. A legnagyobb talány pedig, hogy mire lesz képes Serena Williams, aki majdnem négy év után játszik újra egyesben, visszatérése alkalmával a nála 25 évvel fiatalabb ausztrál Maya Joint lesz az ellenfele.

 

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