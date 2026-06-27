Djokovics a távolmaradásával sokkolt, Sinner új eszközzel készül Wimbledon előtt

Második kiemeltként és immár Grand Slam-bajnokként Alexander Zverevet sem szabad leírni, de neki egyértelműen Wimbledon a leggyengébb GS-tornája, a másik három helyszínen már volt döntős, itt még negyeddöntős sem, tavaly egyenesen az első fordulóban búcsúzott.

Marozsán és Fucsovics együtt párosozik

Marozsán Fábián a wimbledoni sorsolás napján még Mallorcán játszott ATP-torna-elődöntőt , 5:7, 6:2, 6:4-re kapott ki a spanyol Alejandro Davidovich Fokinától, akivel Wimbledonban a második fordulóban csaphat össze. Az első fordulóra Marozsán és Fucsovics Márton is verhető ellenfelet kapott, előbbi az argentin Agustín Tirante, utóbbi a francia Luca Van Assche személyében. Adott esetben Marozsán és Fucsovics a harmadik fordulóban egymás ellen játszana, de ha ez nem is jön össze, akkor is láthatjuk őket egyszerre a pályán, a két magyar teniszező ugyanis párosban együtt szerepel, az első fordulóban a Buse, Trungelliti perui, argentin duó vár rájuk.

Női egyesben is két magyar szerepel a főtáblán, Udvardy Panna a tizennyolcadik kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrova, Bondár Anna az argentin Solana Sierra ellen kezd, a két riválisban közös, hogy tavaly egészen a nyolcaddöntőig jutottak Wimbledonban. Párosban Bondár a lengyel Magdalena Frech oldalán a Hunter, McNally (ausztrál, amerikai, 14.), Udvardy a holland Isabelle Haverlaggal a Sztarodubceva, Stearns (ukrán, amerikai), míg Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad 16. kiemelt párosa a N. Kicsenok, Ninomija (ukrán, japán) kettős ellen kezd.