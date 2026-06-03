Nem bírt molett, sőt köpcös kihívójának félelmetes bal kezével a világelső
Kiesett a férfiaknál Sinner, Djokovics, a nőknék Gauff, Ribakina és Swiatek, az idei Roland Garros legnagyobb meglepetése az ő búcsújukon is túlmutat. A 22 éves orosz Diana Snajder (angolos átiratban Diana Snaider) megfordította az Arina Szabalenka elleni találkozót, sőt a döntő szettben lemosta a pályáról a fehérorosz világelsőt a női negyeddöntőben és 3:6, 7:5, 6:0-lal bejutott az elődöntőbe, ahol a lengyel Chwalinska lesz az ellenfele.
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