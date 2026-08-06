Így kellett volna kinéznie James Bondnak
Egy eddig ismeretlen levelezésből kiderült, hogyan kellett volna kinéznie James Bondnak: Ian Fleming az 1950-es évek végén nagyon konkrét elképzelésekkel rendelkezett a 007-es ügynök megjelenéséről. A levelezés Ian Fleming és John McLusky brit képregényrajzoló között zajlott az 1950-es évek végén, amikor a 007-es ügynök megalkotója a Daily Express számára készülő Bond-képregény figurájának kialakításán dolgozott - írja a Hollywood Reporter.
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