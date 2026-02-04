Ez a betegség okozta Pierce Brosnan tragédiáját

Az Írországban felnőtt színész 1991-ben vesztette el a nejét, Cassandrát petefészekrákban. Huszonkét évvel később, 2013-ban, ugyanez a betegség vitte el lányát, Charlotte-ot is. A színész a people.com-nak életfelfogásával kapcsolatban elismerte, nem mindig tudja a pozitívumokat keresni az életben. Első felesége és két évtizeddel később a lánya elvesztése mélyen megrázta a színészt.

Az Egyesült Királyságban minden évben körülbelül 7400 nőnél diagnosztizálnak petefészekrákot. Riasztó módon az eseteknek csak egyötödét fedezik fel korai stádiumban. Bár ez ijesztő lehet, de a test apró változásainak észlelése – és a gyakran figyelmen kívül hagyott tünetek ismerete – segíthet a betegség korai felismerésében, sőt akár életmentő is lehet – írja a brightside.me.

Az egyik ilyen tünet a tartós teltségérzet, amikor már egy kis adag étel elfogyasztása után is szokatlan diszkomfort érzést tapasztal az ember, az folyadék felhalmozódására utalhat a hasban – ami a petefészekrák lehetséges jele. Ha ez az érzés huzamosan fennáll, vagy más megmagyarázhatatlan tünetekkel együtt jelentkezik, fontos, hogy orvoshoz forduljunk a megfelelő kivizsgálás érdekében.

Fájdalom vagy kellemetlen érzés a hasi területeken

Ha bármilyen nyomást, fájdalmat vagy görcsöt érez az ember az alhasában vagy a medence területén, érdemes felkeresnie háziorvosát. Ez a fajta kellemetlenség a petefészekrák egyik leggyakrabban tapasztalt tünete, ami gyakran tartós puffadással együtt jelentkezik. Míg egyesek menstruációs görcsökhöz hasonlítják, mások egészen másfajta fájdalomról számolnak be. Függetlenül attól, hogyan nyilvánul meg, minden ismeretlen vagy folyamatos kellemetlenséget komolyan kell venni.

Gyomorpuffadás

A puffadás az első gyakran tapasztalt tünet a petefészekrák diagnózisa előtt. Ez az érzés az étkezésektől függetlenül jelentkezhet – akár étkezés előtt, akár után –, és a menstruáció alatt is hangsúlyosabbá válhat. A betegség előrehaladtával folyadékgyülem keletkezhet a hasüregben, ami fokozott duzzanathoz és kellemetlen érzéshez vezethet.