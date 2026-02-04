betegségpierce brosnanjames bondfájdalomnappali

Ez a betegség okozta Pierce Brosnan tragédiáját

A legendás James Bond családi drámai maradandóan befolyásolták az élethez való hozzáállását. „Nem úgy tekintek a pohárra, mintha félig tele lenne” – nyilatkozta egyszer a Esquire magazinnak, miután az első felesége és a lánya is petefészekrákban hunyt el.

2026. 02. 04.
Fotó: Europress/AFP
Az Írországban felnőtt színész 1991-ben vesztette el a nejét, Cassandrát petefészekrákban. Huszonkét évvel később, 2013-ban, ugyanez a betegség vitte el lányát, Charlotte-ot is. A színész a people.com-nak életfelfogásával kapcsolatban elismerte, nem mindig tudja a pozitívumokat keresni az életben. Első felesége és két évtizeddel később a lánya elvesztése mélyen megrázta a színészt.

Az Egyesült Királyságban minden évben körülbelül 7400 nőnél diagnosztizálnak petefészekrákot. Riasztó módon az eseteknek csak egyötödét fedezik fel korai stádiumban. Bár ez ijesztő lehet, de a test apró változásainak észlelése – és a gyakran figyelmen kívül hagyott tünetek ismerete – segíthet a betegség korai felismerésében, sőt akár életmentő is lehet – írja a brightside.me.

Az egyik ilyen tünet a tartós teltségérzet, amikor már egy kis adag étel elfogyasztása után is szokatlan diszkomfort érzést tapasztal az ember, az folyadék felhalmozódására utalhat a hasban – ami a petefészekrák lehetséges jele. Ha ez az érzés huzamosan fennáll, vagy más megmagyarázhatatlan tünetekkel együtt jelentkezik, fontos, hogy orvoshoz forduljunk a megfelelő kivizsgálás érdekében.

Fájdalom vagy kellemetlen érzés a hasi területeken

Ha bármilyen nyomást, fájdalmat vagy görcsöt érez az ember az alhasában vagy a medence területén, érdemes felkeresnie háziorvosát. Ez a fajta kellemetlenség a petefészekrák egyik leggyakrabban tapasztalt tünete, ami gyakran tartós puffadással együtt jelentkezik. Míg egyesek menstruációs görcsökhöz hasonlítják, mások egészen másfajta fájdalomról számolnak be. Függetlenül attól, hogyan nyilvánul meg, minden ismeretlen vagy folyamatos kellemetlenséget komolyan kell venni.

Gyomorpuffadás

A puffadás az első gyakran tapasztalt tünet a petefészekrák diagnózisa előtt. Ez az érzés az étkezésektől függetlenül jelentkezhet – akár étkezés előtt, akár után –, és a menstruáció alatt is hangsúlyosabbá válhat. A betegség előrehaladtával folyadékgyülem keletkezhet a hasüregben, ami fokozott duzzanathoz és kellemetlen érzéshez vezethet.

Menstruáció változásai

Tudományos eredmények szerint a páciesek 13 százaléka számolt be arról, hogy a ciklus megváltozása a petefészekrák lehetséges jelzője volt. A rendszeres menstruációs cikluson kívül – vagy a menopauza után – jelentkező vérzés vagy pecsételő vérzés mögöttes problémára utalhat.

A hólyagürítési szokások változásai

A hólyagműködés számos okból megváltozhat egy ember élete során. Mivel a petefészkek a hólyag közelében helyezkednek el, a petefészekrák húgyúti tüneteket okozhat, például hirtelen vagy gyakoribb vizelési ingert, szivárgást, esetleg nyomást- vagy kellemetlen érzést a hólyag területén.

Székletzavarok

A petefészekrák nem csak a húgyhólyagot érintheti. A növekvő daganat nyomást gyakorolhat a belekre, ami emésztési problémákat, például székrekedést, hasmenést vagy emésztési zavarokat okozhat. Hozzájárulhat olyan tünetekhez is, mint a tartós fáradtság, hátfájás, rendszertelen vérzés, hasi diszkomfort és a váratlan testsúlyváltozások. Mivel a petefészekrák számos tünettel jár, már egyetlen megmagyarázhatatlan tünet jelenlétét sem szabad figyelmen kívül hagyni.

 

